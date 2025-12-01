В Госдуме одобрили участие Татарстана в эксперименте по упрощенному поступлению в СПО

Это нововведение призвано облегчить процесс ГИА и сделать среднее профессиональное образование более доступным

Комитет Госдумы по просвещению одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроект, предусматривающий продление эксперимента по упрощению процедуры поступления в организации СПО до 2029 года. Особое значение для региона имеет расширение числа участников пилотного проекта: к нему, помимо прочих, может присоединиться и республика.

Суть эксперимента заключается в значительном снижении экзаменационной нагрузки для девятиклассников. Вместо четырех обязательных экзаменов при поступлении в колледжи и техникумы выпускникам будет достаточно сдать только два предмета: русский язык и математику. Это нововведение призвано облегчить процесс ГИА и сделать среднее профессиональное образование более доступным.

Ранее в эксперименте принимали участие лишь три региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь же предлагается увеличить их число до восьми. В список потенциальных участников, помимо Татарстана, вошли Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, итоги предыдущих этапов эксперимента демонстрируют его высокую эффективность. По данным 2025 года, из 180,6 тыс. выпускников 9 класса, участвовавших в ГИА, 47,3 тыс. человек (26,1%) выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы. Самым значимым результатом стало сокращение числа девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию: их количество уменьшилось почти на 40% — с 3 347 человек в 2024 году до 2 057 человек в 2025 году.

Кроме того, эксперимент способствовал увеличению приема на востребованные профессии и специальности, дефицит которых ощущается в экономике страны. В частности, вырос приток абитуриентов на направления строительства, металлургии, машиностроения, а также в сферы цифровых технологий, педагогики и медицины.



