Истребители НАТО семь раз сопровождали российские самолеты у границ Литвы в январе

Самолеты поднимались в воздух от одного до трех раз в неделю

Фото: Реальное время

Минобороны Литвы сообщило, что в течение января истребители НАТО, размещенные на авиабазе Зокняй в рамках ротации, семь раз поднимались для сопровождения российских военных самолетов у воздушных границ балтийской республики. Первое такое мероприятие состоялось 5 января, после чего в течение месяца самолеты союзников поднимались в воздух от одного до трех раз в неделю, пишет пресс-служба.

Процедура воздушного сопровождения — стандартная контрольная мера, применяемая силами НАТО в регионе. Статистика предыдущих месяцев демонстрирует схожую активность: в октябре было зафиксировано 15 эпизодов сопровождения, в ноябре — 11, в декабре — 13.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что полеты российской военной авиации в направлении Калининградской области и обратно осуществляются исключительно над нейтральными водами и полностью соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Контроль воздушного пространства стран Балтии, которые не располагают собственной истребительной авиацией, возложен на их союзников по НАТО. С 2004 года на авиабазе Зокняй на ротационной основе дислоцируются истребители государств‑членов альянса. В 2014 году для усиления патрулирования была развернута вторая часть миссии — на авиабазе Эмари в Эстонии. Эта практика является частью операции Baltic Air Policing («Балтийское воздушное патрулирование»), призванной обеспечить безопасность воздушного пространства трех прибалтийских государств.

Рената Валеева