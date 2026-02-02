Экс-директор транспортной компании в Татарстане обвиняется в коммерческом подкупе

По версии следствия, в 2022–2025 годах он получил более 1 млн рублей от предпринимателя

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане бывший исполнительный директор транспортной компании обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщили СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере более 1 млн рублей. Вознаграждение, как полагает следствие, передавалось за предоставление необходимых объемов работ, отсутствие препятствий при приеме первичной документации, а также за продолжение сотрудничества.

Противоправные действия были выявлены в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Татарстану совместно с региональным МВД.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ариана Ранцева