Водителям Татарстана посоветовали проверять машины перед выездом

В ГАИ обратили особое внимание на риски, связанные с эксплуатацией авто на дизельном топливе

Фото: Артем Дергунов

Госавтоинспекция Татарстана обратилась к жителям республики с рекомендацией тщательно осматривать автомобиль перед каждой поездкой — в связи с резким похолоданием, ожидающимся в начале недели. Уже в ночь на вторник, 3 февраля, температура может опуститься до -30 градусов, а на дорогах прогнозируются снежные заносы и сильная гололедица.

Автоинспекторы обратили особое внимание на риски, связанные с эксплуатацией автомобилей на дизельном топливе: при экстремально низких температурах оно может загустеть или даже замерзнуть, что приведет к проблемам с запуском двигателя. Водителям и пассажирам советуют одеваться по сезону — иметь при себе теплую одежду и обувь, а также запастись горячим чаем для экстренных случаев. Кроме того, в ГАИ рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок в период сильных морозов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогноз Гидрометцентра Татарстана подтверждает, что морозная погода сохранится в ближайшие дни. В ночь на 4 февраля температура опустится до -28, а при прояснениях — до -31. Наиболее холодной будет ночь на 5 февраля: столбик термометра может показать -28, а на востоке республики — до -33. При этом существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако сочетание низких температур и возможной наледи на дорогах требует от водителей повышенной бдительности.



Рената Валеева