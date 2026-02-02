В Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 13%

За неделю в регионе зарегистрировано 12 759 случаев, уровень ниже эпидпорога на 38%

В Татарстане за последнюю неделю января зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 13%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

По ее словам, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 12 759 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель превышает уровень предыдущей недели, однако рост остается незначительным.

При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 38%. Прирост случаев ОРВИ отмечен преимущественно среди детей в возрасте до 14 лет.

Ранее «Реальное время» писало, что Роспотребнадзор Татарстана заявил о снижении заболеваемости респираторными инфекциями.

Ариана Ранцева