В Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 13%
За неделю в регионе зарегистрировано 12 759 случаев, уровень ниже эпидпорога на 38%
В Татарстане за последнюю неделю января зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 13%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
По ее словам, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 12 759 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель превышает уровень предыдущей недели, однако рост остается незначительным.
При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 38%. Прирост случаев ОРВИ отмечен преимущественно среди детей в возрасте до 14 лет.
Ранее «Реальное время» писало, что Роспотребнадзор Татарстана заявил о снижении заболеваемости респираторными инфекциями.
