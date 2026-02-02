От 30-градусных морозов к потеплению в выходные: Гидрометцентр рассказал о погоде в Татарстане

В субботу, 7 февраля, погодные условия вновь изменятся

Фото: Динар Фатыхов

Погода в Татарстане остается сложной из-за влияния атмосферных фронтов и антициклонов. По данным Гидрометцентра, после периода обильных снегопадов облачный фронтальный раздел сместился на восток республики, где 2 февраля еще сохраняется снег. Западные районы находятся под влиянием малооблачного тылового гребня.

В предстоящие сутки, 3 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Днем прогнозируется снег, на востоке Татарстана местами сильный. Ночные и утренние температуры опустятся до -24 градусов, в западных районах при прояснениях до -30, на востоке — до -17. Дневные температуры составят от -11 до -16, в отдельных западных районах не выше -21, а на востоке кратковременно потеплеет до -8. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица, а на востоке республики — формирование снежных заносов.

В среду, 4 февраля, ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможна слабая метель. Днем под влиянием антициклона вероятность осадков снизится. Минимальные температуры ночью и утром составят -28, при прояснениях до -31, днем ожидается от -19 до -24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В четверг, 5 февраля, республика окажется на периферии юго-западного антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Ночные температуры составят -28, при прояснениях на востоке — до -33. Дневные температуры ожидаются от -11 до -16, на востоке — до -21.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 6 февраля, погода останется без существенных изменений, под влиянием антициклона сохранится малооблачная погода. Температура ночью и утром понизится до -14... -19, при прояснениях до -22, днем ожидается -9... -14.

В субботу, 7 февраля, погодные условия вновь изменятся: с прохождением атмосферного фронта прогнозируются снег, местами метель и сильный ветер, с постепенным повышением дневных температур до -6... -11.



Рената Валеева