Ольга Айдуганова: «Без доступной энергии наши амбиции с цифровым суверенитетом останутся иллюзией»

Российские промышленники просят Минэнерго о субсидиях для заводов на основе опыта татарстанских коллег

Фото: Мария Зверева

Опыт татарстанских промышленников с возмещением части расходов на электроэнергию подвиг всю отрасль последовать этому примеру. Деловое объединение кластеров России обратилось к министру энергетики России Сергею Цивилеву с просьбой оказать поддержку реальному производству, выдвинув предложения по субсидиям для заводов, как в нашей республике. Ключевая цель — стимулировать в стране спрос на инновационную и импортозамещающую продукцию, которую производят отечественные предприятия, но сделать это без доступной энергии не получится, считает руководитель одного из комитетов объединения, директор «Инженерно-производственного центра» (ИПЦ) Ольга Айдуганова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт объясняет, почему цифровой суверенитет в России возможен только при условии, если его строить на базе мощной национальной индустрии.

«Нам критически не хватает ресурсов для маневра»

В архитектуре экономики существует незыблемое правило: надстройка не может быть устойчивее фундамента. Сегодня мы строим сверкающий стеклянный фасад цифровой экономики, в то время как ее промышленное основание начинает проседать под тяжестью регуляторных издержек и растущих тарифов.

Как руководитель, я часто сталкиваюсь с тем, что первоначальный широкий пакет мер поддержки значительно сузился, и сегодня мы вынуждены выбирать лишь из нескольких приоритетных направлений.

предоставлено Ольгой Айдугановой

Понимаю всю ответственность и жесткость современной бюджетной политики, однако нам как представителям промышленного сообщества критически не хватает ресурсов для маневра. Нас окружает парадокс: страна стремится к технологическому прорыву, но при этом промышленность задыхается от резкого роста издержек на фоне падающих объемов реализации. Налоговая нагрузка остается непомерно высокой, но еще более коварными оказываются скрытые регуляторные издержки. Возьмем, к примеру, сертификацию: стоимость этих процедур не снижается, и когда объемы выпускаемой продукции падают, удельный вес стоимости каждого сертификата в цене единицы товара возрастает. Это напрямую подрывает нашу себестоимость и вымывает оборотные средства, которые могли бы пойти на модернизацию.

«Мы рискуем скатиться в модель колониальной экономики»

Я часто задаюсь вопросом: на чем на самом деле зиждется наше цифровое будущее? Мы привыкли воспринимать IT как нечто эфемерное, но цифровой суверенитет невозможно просто купить или импортировать — его нужно построить на базе мощной национальной индустрии. Это единая, неразрывная цепочка: от недр — к станку, от станка — к генератору, от генератора — к серверу, на котором работает искусственный интеллект. Без отечественного машиностроения и доступной энергии, которую оно генерирует, все наши амбиции в сфере данных останутся лишь иллюзией. Если мы сегодня ослабим промышленную базу ради сиюминутных выгод других секторов, то рискуем скатиться в модель колониальной экономики, где будем вынуждены покупать оборудование по диктуемой цене извне. Именно поэтому, защищая интересы IT, мы обязаны в первую очередь укреплять его промышленный фундамент.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Наша активная позиция находит отражение в коллективных действиях профессионального сообщества. В рамках работы Промышленного кластера Республики Татарстан Деловое объединение кластеров России в декабре обратилось к министру энергетики Российской Федерации Сергею Цивилеву. Наша ключевая цель — стимулировать в стране спрос на ту самую инновационную и импортозамещающую продукцию, которую производят наши предприятия. Мы видим, как искусственный интеллект меняет индустрию, повышая эффективность оборудования на 20-30%. Однако, согласно данным специализированных исследований (Индикаторы цифровой экономики: 2024, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), расходы на внедрение ИИ составляют около 15% всех затрат на цифровизацию, причем треть этих сумм уходит на дорогостоящее «железо». Я убеждена, что рынок часто предлагает нам избыточные и неоправданно дорогие решения. Практический опыт участия в хакатонах доказывает: задачу, за которую крупные игроки просят 5 миллионов рублей, можно эффективно решить собственными силами за 500 тысяч.

«Мы должны предоставить заводам бесплатный доступ к облачным вычислениям»

Ситуация с энергопотреблением также требует глубокого осмысления. По данным аналитического хаба Сбера (прогноз развития рынка ЦОД в России до 2030 года), мощность дата-центров в стране к 2030 году должна вырасти в 2,5 раза — до 2,5 ГВт. Но на что мы тратим этот драгоценный ресурс? Огромные мощности гигантов вроде «Яндекса» или VK уходят на генерацию бесплатного визуального контента, не несущего практической ценности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отмечает Александр Ведяхин из Сбербанка, затраты электроэнергии на обучение только одной большой языковой модели сопоставимы с потребностями среднего российского города. Мы предлагаем пересмотреть этот подход: необходимо ограничить создание «бесполезного» цифрового шума и направить освободившиеся мощности на поддержку реального производства. Мы должны предоставить заводам бесплатный доступ к облачным вычислениям через гранты и субсидии, создавать совместные центры с IT-компаниями и массово обучать сотрудников традиционных отраслей работе с ИИ. Только так, поддерживая тех, кто создает реальные ценности у станков, мы сможем достичь истинного технологического суверенитета.