Ольга Айдуганова: «Без доступной энергии наши амбиции с цифровым суверенитетом останутся иллюзией»
Российские промышленники просят Минэнерго о субсидиях для заводов на основе опыта татарстанских коллег
Опыт татарстанских промышленников с возмещением части расходов на электроэнергию подвиг всю отрасль последовать этому примеру. Деловое объединение кластеров России обратилось к министру энергетики России Сергею Цивилеву с просьбой оказать поддержку реальному производству, выдвинув предложения по субсидиям для заводов, как в нашей республике. Ключевая цель — стимулировать в стране спрос на инновационную и импортозамещающую продукцию, которую производят отечественные предприятия, но сделать это без доступной энергии не получится, считает руководитель одного из комитетов объединения, директор «Инженерно-производственного центра» (ИПЦ) Ольга Айдуганова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт объясняет, почему цифровой суверенитет в России возможен только при условии, если его строить на базе мощной национальной индустрии.
«Нам критически не хватает ресурсов для маневра»
В архитектуре экономики существует незыблемое правило: надстройка не может быть устойчивее фундамента. Сегодня мы строим сверкающий стеклянный фасад цифровой экономики, в то время как ее промышленное основание начинает проседать под тяжестью регуляторных издержек и растущих тарифов.
Как руководитель, я часто сталкиваюсь с тем, что первоначальный широкий пакет мер поддержки значительно сузился, и сегодня мы вынуждены выбирать лишь из нескольких приоритетных направлений.
Понимаю всю ответственность и жесткость современной бюджетной политики, однако нам как представителям промышленного сообщества критически не хватает ресурсов для маневра. Нас окружает парадокс: страна стремится к технологическому прорыву, но при этом промышленность задыхается от резкого роста издержек на фоне падающих объемов реализации. Налоговая нагрузка остается непомерно высокой, но еще более коварными оказываются скрытые регуляторные издержки. Возьмем, к примеру, сертификацию: стоимость этих процедур не снижается, и когда объемы выпускаемой продукции падают, удельный вес стоимости каждого сертификата в цене единицы товара возрастает. Это напрямую подрывает нашу себестоимость и вымывает оборотные средства, которые могли бы пойти на модернизацию.
«Мы рискуем скатиться в модель колониальной экономики»
Я часто задаюсь вопросом: на чем на самом деле зиждется наше цифровое будущее? Мы привыкли воспринимать IT как нечто эфемерное, но цифровой суверенитет невозможно просто купить или импортировать — его нужно построить на базе мощной национальной индустрии. Это единая, неразрывная цепочка: от недр — к станку, от станка — к генератору, от генератора — к серверу, на котором работает искусственный интеллект. Без отечественного машиностроения и доступной энергии, которую оно генерирует, все наши амбиции в сфере данных останутся лишь иллюзией. Если мы сегодня ослабим промышленную базу ради сиюминутных выгод других секторов, то рискуем скатиться в модель колониальной экономики, где будем вынуждены покупать оборудование по диктуемой цене извне. Именно поэтому, защищая интересы IT, мы обязаны в первую очередь укреплять его промышленный фундамент.
Наша активная позиция находит отражение в коллективных действиях профессионального сообщества. В рамках работы Промышленного кластера Республики Татарстан Деловое объединение кластеров России в декабре обратилось к министру энергетики Российской Федерации Сергею Цивилеву. Наша ключевая цель — стимулировать в стране спрос на ту самую инновационную и импортозамещающую продукцию, которую производят наши предприятия. Мы видим, как искусственный интеллект меняет индустрию, повышая эффективность оборудования на 20-30%. Однако, согласно данным специализированных исследований (Индикаторы цифровой экономики: 2024, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), расходы на внедрение ИИ составляют около 15% всех затрат на цифровизацию, причем треть этих сумм уходит на дорогостоящее «железо». Я убеждена, что рынок часто предлагает нам избыточные и неоправданно дорогие решения. Практический опыт участия в хакатонах доказывает: задачу, за которую крупные игроки просят 5 миллионов рублей, можно эффективно решить собственными силами за 500 тысяч.
«Мы должны предоставить заводам бесплатный доступ к облачным вычислениям»
Ситуация с энергопотреблением также требует глубокого осмысления. По данным аналитического хаба Сбера (прогноз развития рынка ЦОД в России до 2030 года), мощность дата-центров в стране к 2030 году должна вырасти в 2,5 раза — до 2,5 ГВт. Но на что мы тратим этот драгоценный ресурс? Огромные мощности гигантов вроде «Яндекса» или VK уходят на генерацию бесплатного визуального контента, не несущего практической ценности.
Как отмечает Александр Ведяхин из Сбербанка, затраты электроэнергии на обучение только одной большой языковой модели сопоставимы с потребностями среднего российского города. Мы предлагаем пересмотреть этот подход: необходимо ограничить создание «бесполезного» цифрового шума и направить освободившиеся мощности на поддержку реального производства. Мы должны предоставить заводам бесплатный доступ к облачным вычислениям через гранты и субсидии, создавать совместные центры с IT-компаниями и массово обучать сотрудников традиционных отраслей работе с ИИ. Только так, поддерживая тех, кто создает реальные ценности у станков, мы сможем достичь истинного технологического суверенитета.
