В Татарстане повысили премии для работников сельского хозяйства

19:44, 17.03.2026

Изменения коснулись нескольких республиканских конкурсов

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана принял постановление об индексации денежных премий для победителей профессиональных конкурсов в сфере агропромышленного комплекса. Размер вознаграждения увеличен с 100 до 114,9 тысячи рублей.

Изменения коснулись конкурсов для семейных фермерских династий, лучших личных подсобных хозяйств, глав крестьянских хозяйств, председателей сельскохозяйственных кооперативов и глав сельских поселений, активно развивающих малые формы хозяйствования в АПК.

Напомним, что зарплаты в сельском хозяйстве оказались ниже, чем в финансовом секторе и у специалистов НИИ.

Наталья Жирнова

ПромышленностьАгропром Татарстан

