В Татарстане повысили премии для работников сельского хозяйства
Изменения коснулись нескольких республиканских конкурсов
Кабмин Татарстана принял постановление об индексации денежных премий для победителей профессиональных конкурсов в сфере агропромышленного комплекса. Размер вознаграждения увеличен с 100 до 114,9 тысячи рублей.
Изменения коснулись конкурсов для семейных фермерских династий, лучших личных подсобных хозяйств, глав крестьянских хозяйств, председателей сельскохозяйственных кооперативов и глав сельских поселений, активно развивающих малые формы хозяйствования в АПК.
Напомним, что зарплаты в сельском хозяйстве оказались ниже, чем в финансовом секторе и у специалистов НИИ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».