Фермерам Новосибирской области выплатили компенсации на 190 млн рублей за изъятый скот

На сегодняшний день выплаты уже получили 13 собственников

Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении средств на компенсационные и социальные выплаты владельцам животных, изъятых в рамках противоэпизоотических мероприятий.

На внеочередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова было одобрено выделение 110 млн рублей управлению ветеринарии и 80 млн — Министерству труда и социального развития региона.

По текущим данным, управление ветеринарии получило 21 заявление от владельцев изъятых животных о возмещении ущерба. На сегодняшний день выплаты уже получили 13 собственников. Размер компенсаций, рассчитанный на основании представленных документов, составил до 1 миллиона рублей для каждого заявителя.

Напомним, что Правительство России отправило главу Россельхознадзора в Новосибирскую область из-за ситуации со скотом.

