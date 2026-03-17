Фермерам Новосибирской области выплатили компенсации на 190 млн рублей за изъятый скот
На сегодняшний день выплаты уже получили 13 собственников
Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении средств на компенсационные и социальные выплаты владельцам животных, изъятых в рамках противоэпизоотических мероприятий.
На внеочередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова было одобрено выделение 110 млн рублей управлению ветеринарии и 80 млн — Министерству труда и социального развития региона.
По текущим данным, управление ветеринарии получило 21 заявление от владельцев изъятых животных о возмещении ущерба. На сегодняшний день выплаты уже получили 13 собственников. Размер компенсаций, рассчитанный на основании представленных документов, составил до 1 миллиона рублей для каждого заявителя.
Напомним, что Правительство России отправило главу Россельхознадзора в Новосибирскую область из-за ситуации со скотом.
