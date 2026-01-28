Эдуард Бояков: «Сохранить нашу культуру можно, только ставя новые задачи»

Худрук Театра на Малой Ордынке — об изменении системы координат в культурной жизни России и мировом лидерстве

Эдуард Бояков. Фото: Динар Фатыхов

На итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана ключевым словом стал «аудит» в отрасли. Министр Ирада Аюпова потребовала провести проверку сети учреждений культуры республики, а приехавший из Москвы художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков — устроить аудит культуры в целом. Кроме того, коллегам показали настоящего земского работника, трубача из Москвы.

Цирк против молодежного центра «Салават»

Коллегию татарстанского Минкульта провели в конференц-зале учреждения, где участники до последнего искали свободные места. Извиняясь за опоздание (спешила с коллегии Минспорта), в зал с остальными пришла вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Впрочем, участники не сетовали: мол, когда еще увидишь всех ключевых деятелей культуры сразу.

Традиционно в своем докладе Ирада Аюпова показывала и положительную динамику, и указывала на недочеты. Из предметов гордости — Казанский цирк и фэнтэзи «Мирас»: 127 тысяч зрителей в Казани, 66 500 — в Минске. Цирк, как обычно, лидирует и по доходам — более 669 млн рублей. На втором месте — Казанский Кремль — почти 360 млн, на третьем — Камаловский театр с 347 млн. Замыкают список Нижнекамский музколледж, театр танца «Мгновение» и молодежный центр «Салават» — у последнего 501,2 тыс. руб.

Татарстан — вновь в лидерах по пользованию «Пушкинской картой», сразу после столиц. При этом сильно различаются объемы у районов-отличников и аутсайдеров: Альметьевский район продал билетов почти на 8,5 млн, а Кайбицкий — на 721,8 тысячи.

«Мирас» в цирке. предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Очевидно, памятуя о кадровых изменениях в «Татаркино», Аюпова обратила внимание на киноматериалы в музеях и библиотеках:

— Их восстановление и трансляция не должны ограничиваться одним учреждением. Национальные фильмы необходимо чаще показывать в других регионах России и за рубежом — вместе со Всемирным конгрессом татар, общественными организациями, — отметила глава Минкульта РТ и добавила: — Библиотекам необходимо усилить работу в рамках межбиблиотечного взаимодействия внутри библиотечного сообщества. Национальной библиотеке Республики Татарстан совместно с Республиканской юношеской библиотекой проанализировать журналы отказов в библиотеках на местах и выстроить маршрутизацию их выполнения.



Вопрос о том, как сделать так, чтобы любая книга в централизованной сети доходила до читателя, поднимается не в первый раз. Но, очевидно, на это банально не хватает ресурсов.

Ирада Аюпова предложила проверить все учреждения культуры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юбиляров будут поздравлять декадами

Что касается мероприятий, то в этом году планируется дважды в год — в мае и октябре — проводить «Декаду деятелей искусств», посвященную празднованию юбилеев в различных жанрах.

— Аудитория увидит не разрозненные имена, а целостную картину культурного поколения, где поэзия, музыка, живопись, театр переплетались в едином полотне эпохи, — указала Аюпова, добавив, что также будет возобновлен театральный проект «Казанские гастроли», когда государственные театры показывали свои спектакли в домах культуры и на других площадках вне родных стен.

К слову о них: Ирада Аюпова потребовала, чтобы до 1 июня 2026 года не осталось ни одного не работающего по тем или иным причинам учреждения культуры, поручив ресурсному центру до 1 августа текущего года провести полный аудит всей сети в республике.

— Если такие останутся, мы опубликуем их наименования, — добавила министр. — И если вы хотите быть на своеобразной доске позора, то ничего не сможете сделать за оставшееся время.

Александр Козлов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трудные подростки не охвачены, количество земских работников вырастет

Самая тревожная цифра в отчете — 5%. Именно столько несовершеннолетних, стоящих на учете, занимаются в культурно-досуговых учреждениях.

— Каждое муниципальное образование должно знать: кто из ваших детей состоит на учете и в какие клубные формирования они ходят, какой руководитель их ведет, какие результаты. Мы должны знать детей группы риска по именам, в каких учреждениях они занимаются, анализировать эффективность этой работы, — объяснила Аюпова.



Программа «Земский работник культуры» по привлечению кадров в села будет расширена, вместо 20 человек — 50. При трудоустройстве выплачивается миллион рублей. Живым примером выступил директор Микулинского сельского дома культуры Азнакаевского района, а в прошлом трубач Центрального концертного образцового оркестра Военно-морской федерации и преподаватель в Химках Александр Козлов. До сентября прошлого года он жил в Москве, но без своей квартиры, а после переехал в Татарстан с женой. Сейчас у него есть жилье с приусадебным участком, которое семья выкупила.

— Я мечтал о том, чтобы создать в сельском доме культуры место, которое станет притяжением для жителей всех возрастов, — рассказал Козлов, добавив, что сейчас в ДК работают клуб внеурочного досуга, «Микулинский актив», клубы йоги, экспериментального садоводства, ответственного содержания животных, патриотическая секция. Сам Козлов, в частности, преподает айкидо.

К слову, необходимо поднять вопрос и о переоснащении конференц-зала Министерства культуры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Креатив в приоритете, кадры под угрозой

С 2026 года начинает работу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Республике Татарстан». Определено, что площадкой креативного кластера станет территория бывшего ЦУМа, на которой появится Центр уникального мастерства, создается реестр креативных индустрий. Об этом на коллегии рассказал куратор ЦУМа Ранко Тепавчевич, объявив, что на территории кластера будут не только магазины и мастерские, но также и образовательный центр.

В целом вопрос с кадрами в сфере культуры поднимался неоднократно. В частности президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов указал, что в Татарстане снижается количество молодых ученых:

— По этим показателям республика опустилась на 53-е место. Без радикальных мер через 5-7 лет произойдет коллапс в сфере гуманитарных исследований.

На проблему кадров обратила внимание и художественный руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова, предложив свой коллектив Казанской консерватории и институту культуры как площадку «для выращивания» талантов, а также указав, что к такому эксперименту мог бы присоединиться и Госансамбль песни и танца.



Таминдарова также обнаружила, что на электронных площадках абсолютно не представлено музыкальное наследие прошлого.

— Сейчас такое время, если не выложено — значит, нет в природе. В этом плане нам нужна помощь по авторским правам, — указала она, рассказав, как сама в свое время ездила по наследникам, но, к примеру, так и не получила разрешения от наследников Рустема Яхина.

Между тем Рифкат Минниханов пожурил коллег. Мол, Академия наук РТ разослала календарный годовой план 63 форумов и конференций всем заинтересованным, а в ответ...

— Мы же получаем письмо, когда приглашают на то или иное мероприятие, — объяснил Минниханов. — Мы писали письмо на имя премьер-министра, что будем игнорировать такие мероприятия. Уважаемые коллеги, давайте будем работать планово. Если на год не получается, на полгода планируйте и за полгода приглашайте.

Миляуша Таминдарова: готовы обучать на базе хора. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нужна новая система координат»

Программным, можно сказать, кураторским выступлением на коллегии стала речь Эдуарда Боякова, художественного руководителя Театра на Малой Ордынке.

— Сегодня мы находимся в ситуации осмысления недавно возникшего курса на цивилизационный суверенитет России именно как суверенной цивилизации. Этого не было, — отметил Бояков. — Сегодня сохранить нашу культуру, сохранить то богатство, которое у нас есть, можно, только ставя новые задачи.

В связи с этим он процитировал фразу Аюповой об «аудите»:

— Нужен новый аудит. Нужна новая система координат. Старый рубрикатор не работает. Если пользоваться старым рубрикатором культуры, мы свалимся либо в советское прошлое, либо в недавнее либеральное подражание западному мейнстриму, что является сегодня основной проблемой нашей московской художественной реальности.

Сегодня нет ни одного российского художника, композитора, которого знают во всем мире, указал Бояков, упомянув Чайковского, Шостаковича, Стравинского, Рахманинова, как примеры из прошлого:

— Мы оказываемся в ситуации опасности провинциализации, закрытия нашей культуры, создания некого кокона. Поэтому, если мы хотим снова стать мировыми лидерами в политике, идеологии и экономике, мы должны прежде всего стать мировыми лидерами культуры. И как это сделать, дает ответ на вопрос именно национальная культура, — резюмировал Бояков, указав, что особенно его интересует, что же представит миру театр Камала и театр Тинчурина.