25,7 млрд рублей — так много в Татарстане на спорт не тратили никогда

Откуда деньги и куда ушли средства — отчитались на коллегии Минспорта РТ

Фото: Артем Дергунов

Во вторник в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма состоялось заседание коллегии Министерства спорта Татарстана. В ведомстве отчитались о рекордных расходах на спортивную отрасль и подвели итоги работы за прошлый год. На что потратили 25,7 млрд рублей в Татарстане — в материале «Реального времени».

Рекордные расходы

Прошедший год стал для Министерства спорта Татарстана рекордным. И дело не только в результатах, медалях и достижениях спортсменов. К этим цифрам все уже давно привыкли. А вот ситуация по финансам иногда замалчивается. Между тем за прошлый год в общей сложности Татарстан потратил на спортивную отрасль 25,7 млрд рублей, что составляет 3,4% удельного веса в общем объеме расходов бюджета всего региона. Столько в республике на спорт не тратили никогда.

Но траты увеличиваются пропорционально другим показателям. На сегодня в Татарстане спортом систематически занимаются более 2,5 млн человек, или 67,2% населения. К 2030 году это число рассчитывают поднять до 75%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С учетом того, что с 2024 по 2025 год рост составил всего около 1,4 пункта, спортивным чиновникам предстоит непростая работа для достижения поставленной цели. По этому показателю Татарстан занимает второе место по ПФО и лишь десятое по всей стране. Впрочем, по уровню удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом (62,7%) республика идет в топ-4 регионов всей России.

Инфраструктура требует поддержки

Почти половина всей суммы финансирования спорта пришлась на инфраструктуру. В частности, за минувший год в Татарстане на это дело потратили 12,5 млрд рублей. В этом направлении работа продолжится и дальше.

За последние годы было возведено множество спортивных объектов, прежде всего для наиболее популярных видов спорта. Так, построили 44 модульные лыжные базы, 40 хоккейных коробок, 23 крытых футбольных манежа, а в прошлом году возвели пять центров настольного тенниса. Что касается ледовых дворцов, то по плану они к 2029 году будут во всех районах республики.

В Министерстве спорта РТ рассчитывают на скорое возведение Центра по тяжелой атлетике. Но наиболее ожидаемыми являются два других объекта. Речь идет о Центре Алины Загитовой по фигурному катанию и Центре развития футбола на базе «Рубина». С первым уже определились по дате открытия — 1 сентября сооружение начнет свою работу. По второму все сроки уже были установлены ранее, срыва сдачи быть не должно. На Центр развития футбола всего потратят 4,3 млрд рублей (2,3 млрд — из федерального и 2 млрд — из республиканского бюджетов), площадка для фигуристов обойдется в 1,3 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2026 году продолжат открытие футбольных манежей, планируется возведение таких объектов в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Алькеевском районах. Крытые площадки для занятий футболом будут построены в Казани и Зеленодольске по программе государственно-частного партнерства. Здесь около 172 млн рублей вложат частные инвесторы и около 191 млн рублей выделят из федерального бюджета.

В ходе докладов представителей районов и глав спортивных федераций вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой и министром спорта Леоновым были поддержаны еще несколько проектов. В первую очередь чиновники заинтересовались идеей создания в республике интерната для одаренных спортсменов. Также понимание нашли предложения по возведению Центра адаптивных видов спорта и многофункционального тактического комплекса для военных ветеранов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо строительства, инфраструктура требует и ухода за ней. Первые построенные спортивные объекты уже нуждаются в ремонте. В 2025 году на эти цели было потрачено 851 млн рублей — это почти на 200 млн рублей больше, чем в прошлом отчетном периоде.

Вопрос стипендий и подготовки спортсменов-чемпионов

Немалую долю в расходах на спорт занимают выплаты спортсменам, в большинстве своем выступающим успешно. В 2025 году татарстанские атлеты завоевали свыше 1 000 медалей на различных чемпионатах и первенствах, в том числе в мировых и европейских. Всего же в сборных России числятся более 1 000 спортсменов из Татарстана. Услышав данную информацию от Леонова, заместитель министра спорта России Алексей Морозов добавил ремарку к словам коллеги, кажется, усомнившись в озвученных данных.

— Татарстан подготовил пятую часть сборников, ведь всего в сборной России числятся 5 тысяч спортсменов, — подчеркнул Морозов, поблагодарив Татарстан за «эффективную работу».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Между тем в республике подняли размеры командировочных. Этот вопрос долгое время становился поводом для конфликтов со спортсменами и тренерами, но в 2025 году проблему смогли решить.

За прошлый год в республике подготовлено два новых заслуженных мастера спорта России, 19 мастеров международного класса, 333 мастера спорта России и 1 548 кандидатов в мастера спорта. При этом 993 спортсмена получили право на господдержку за высокие спортивные результаты. Республика потратила 86,9 млн рублей на выплату им соответствующих стипендий. Также доплаты добился 61 специалист, воспитавший спортсменов-передовиков.

Леонов со сцены заявил, что этих выплат недостаточно и размеры стипендий необходимо пересмотреть.

— Данная проблема является актуальной для нас. Это приводит к оттоку спортсменов. Пока это не носит массового характера, но у нас несколько ребят переехали не только в другой регион, но и в другие страны. Мы поляну держим, но здесь мотивация у спортсменов, к сожалению, выходит на первый план, — сказал Леонов.

Исполнительный директор Федерации спортивной гимнастики Татарстана Наиля Сайфутдинова поддержала главу ведомства. Она обратила внимание, что республиканские спортсмены, добившиеся успехов в спорте, получают меньше размера МРОТ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Под лежачий камень вода не течет»

Актуальным остается вопрос возвращения российских спортсменов и клубов на международные соревнования. Морозов в своем докладе на коллегии сообщил, что на стартующие в Италии Олимпийские игры отобрались и получили приглашения 13 россиян. Это число может вырасти за счет приглашения отдельными федерациями российских спортсменов. Правда, рассчитывать на подобное не приходится, отметил замминистра спорта России.

Отдельно Морозов остановился на командных видах спорта. Дальнейшие послабления по снятию спортивных санкций с России ожидаются на ближайшей встрече Международного олимпийского комитета (МОК) в конце Олимпиады-2026 в Италии. Возможно, там примут решение снять некоторые ограничения — в том числе разрешить выступать клубам на мировой арене.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается международных турниров, то Татарстан активно работает в этом направлении. В Минспорта республики планируют получить право на проведение трех крупных соревнований с участием спортсменов из других стран:

юношеских Игр исламских стран;

Игр кочевников в 2028 году;

Первых зимних Игр стран СНГ.

Также до сих пор за Казанью закреплено право проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Если все будет хорошо, то этот турнир может стать первым, который пройдет в России после возвращения на мировую арену.

— Есть такая пословица: под лежачий камень вода не течет. Поэтому мы проявляем инициативу, а дальше уже будем вместе разбираться, — заявил Леонов.