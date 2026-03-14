Самую дорогую Библию в России продают за 28 млн рублей

Книга относится к времени Ивана Грозного

Стоимость самой дорогой Библии, выставленной на продажу в России, составляет 28,6 млн рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на одной из площадок.

По словам продавца, книга написана на старославянском языке. Причем данный молитвослов, каноник — в единственном экземпляре. В тексте есть каноны и тропари, а также спирали водные знаки.

Точный возраст книги не указан, но отмечается, что она относится к времени Ивана Грозного. Отметим, что великий государь всея Руси родился в 1530 году, в 1547-м он венчался на царство, а умер царь 18 (28) марта 1584-го.

Напомним, что 14 марта в России отмечают День православной книги. Праздник был утвержден в декабре 2009 года на заседании Священного синода Русской православной церкви с целью закрепить важную роль православных книг в воспитании молодежи. Дата выбрана не случайно: по старому стилю в этот день (1 марта 1564 года) первопечатник Иван Федоров издал в Москве первую книгу — «Апостол». Это часть Нового Завета, важная богослужебная книга Православной церкви.

Никита Егоров