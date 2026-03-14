Казань вошла в тройку крупнейших рынков офлайн-развлечений России

Город занял третье место по объему продаж билетов на концерты, кино, театры и выставки по итогам 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Аналитики исследовали рынок офлайн-мероприятий в российских городах, включая концерты, театральные постановки, шоу, киносеансы, выставки и другие форматы культурного досуга. По итогам анализа продаж билетов Казань закрепила за собой статус одного из ключевых центров офлайн-развлечений в стране. Столица Татарстана заняла третье место в общероссийском рейтинге по объемам продаж билетов. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики OKS Labs by Okkam, «Яндекс Афиши» и Kassir.ru.

Исследование также показало рост концентрации рынка в крупнейших городах. По итогам 2025 года на пять ведущих городов России пришлось около 40% всех проданных билетов и примерно 60% совокупных сборов. Для сравнения, в 2023 году доля этих городов была ниже: 37% по количеству реализованных билетов и 55% по объему денежных поступлений.

Согласно данным исследования, первое место в рейтинге по объемам продаж билетов занимает Москва. На втором месте находится Санкт-Петербург. Особенностью культурного рынка северной столицы остается высокий интерес к музейным и выставочным проектам: 67% продаж билетов в городе приходится именно на музеи и выставки. Третью позицию занимает Казань, которая сохраняет устойчивый спрос на различные форматы офлайн-досуга.

Аналитики отмечают, что Казань демонстрирует особенно высокие показатели в кинотеатральном сегменте. Город входит в тройку крупнейших рынков страны по количеству проданных билетов в кино и по кассовым сборам. В этом сегменте Казань разделяет лидерство с Москвой и Санкт-Петербургом.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Высокий интерес аудитории наблюдается и в культурно-познавательном направлении. По данным исследования, Казань вошла в пятерку крупнейших городов России по продажам билетов в категории «Музеи и выставки». Вместе с ней в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Москва, Волгоград и Ярославль. Эксперты связывают устойчивый спрос на этот сегмент с развитием туристической привлекательности городов и расширением культурной инфраструктуры.

В концертном сегменте Казань также входит в число крупнейших рынков страны. По объемам продаж билетов на концерты город входит в пятерку лидеров вместе с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском. Концертные мероприятия остаются одним из наиболее востребованных форматов офлайн-досуга, формируя значительную часть продаж на рынке.

Заметную роль Казань играет и в театральной сфере. Город входит в число крупнейших рынков по продажам билетов на театральные постановки. При этом аналитики отмечают, что в последние годы наиболее динамичный рост в этой категории показывают регионы, не входящие в первую пятерку городов. Несмотря на это, Казань сохраняет стабильные показатели продаж, что обеспечивает жителям и гостям республики доступ к разнообразному культурному контенту.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельное внимание в исследовании уделено сегменту детских мероприятий. В этой категории лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. При этом на рынке фиксируется рост доли городов, не входящих в топ-5. Аналитики связывают это с увеличением числа локальных событий, связанных с фольклорной тематикой и программами патриотического воспитания для детей и подростков.

В категории «Шоу» Казань также входит в число крупнейших рынков. Одним из главных драйверов роста в этом сегменте стал стендап. По данным исследования, доля стендап-выступлений в структуре посещаемости категории «Шоу» по всей стране достигла 41%.

Спортивные мероприятия также остаются значимой частью рынка офлайн-событий. В пятерке ведущих городов России, включая Казань, этот сегмент демонстрирует устойчивый интерес со стороны аудитории. В совокупности на крупнейшие города приходится 70,2% продаж билетов на спортивные события.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аналитики отмечают, что устойчивый спрос в спортивной категории во многом связан с наличием современной инфраструктуры, а также с восстановлением посещаемости матчей ключевых лиг.

В целом результаты исследования показывают, что крупнейшие города России продолжают концентрировать значительную часть рынка офлайн-мероприятий. При этом Казань сохраняет позиции одного из главных культурных и развлекательных центров страны, демонстрируя высокие показатели в различных сегментах — от кинотеатров и концертов до выставок и спортивных событий.

Ранее «Реальное время» писало, что на Международном органном фестивале ГАСО РТ выступят музыканты из России, Испании, Нидерландов, Японии.

Ариана Ранцева