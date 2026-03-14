В Татарстане капремонт школ выполнен на 14%

В 2026 году в республике планируется отремонтировать 170 объектов образования

В Татарстане работы по капитальному ремонту 63 общеобразовательных организаций выполнены на 14%, при этом в работе находятся 60 объектов. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Всего в отрасли образования в 2026 году планируется отремонтировать 170 объектов в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ, сообщил на совещании в Доме Правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ариана Ранцева