Сергей Миронов предложил компенсировать отсутствие мест в детсадах
Молодые семьи могут получать ежемесячную выплату в размере регионального МРОТ до появления свободного места
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ежемесячную компенсацию для молодых семей в случае нехватки мест в детских садах. Размер выплаты предлагается равным региональному МРОТ и предоставляется до появления свободного места, пишет ТАСС.
По словам Миронова, такие выплаты позволят родителям оплачивать услуги частного детского сада или няни. Он отметил, что подобная практика уже реализуется в некоторых регионах, включая Ленинградскую область.
Инициатива войдет в итоговую резолюцию, которую «Справедливая Россия» направит в правительство РФ по итогам Всероссийского форума молодых мам, организованного партией.
Ранее «Реальное время» писало, что Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с детскими садами в селе Сокуры Татарстана.
