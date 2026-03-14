Сергей Миронов предложил компенсировать отсутствие мест в детсадах

Молодые семьи могут получать ежемесячную выплату в размере регионального МРОТ до появления свободного места

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ежемесячную компенсацию для молодых семей в случае нехватки мест в детских садах. Размер выплаты предлагается равным региональному МРОТ и предоставляется до появления свободного места, пишет ТАСС.

По словам Миронова, такие выплаты позволят родителям оплачивать услуги частного детского сада или няни. Он отметил, что подобная практика уже реализуется в некоторых регионах, включая Ленинградскую область.

Инициатива войдет в итоговую резолюцию, которую «Справедливая Россия» направит в правительство РФ по итогам Всероссийского форума молодых мам, организованного партией.

Ариана Ранцева