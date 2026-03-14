Казань назвали одним из лучших городов по работе с бездомными животными

В список также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Вологда, сообщили в Общественной палате РФ

Казань вошла в число российских городов, где наиболее эффективно организована работа по отлову и дальнейшему устройству бездомных животных. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина, пишет ТАСС.

По ее словам, в ряде городов выстроена системная работа при поддержке местных властей. В качестве примеров она назвала Москву, Санкт-Петербург, Иваново, Вологду и Казань. Эти регионы начали работу по регулированию численности бездомных животных еще до принятия федерального закона №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

Шаройкина отметила, что в некоторых регионах ситуация остается более сложной. В частности, проблемы фиксировались в Астраханской области, где, по ее словам, отмечались коррупционные скандалы.

Согласно данным Всероссийской переписи бездомных животных, в России насчитывается около 3,6 млн собак и кошек без владельцев, что составляет около 4% от общего количества домашних животных. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В первом на 100 человек приходится почти 7 бездомных животных, во втором — около 4.

Ариана Ранцева