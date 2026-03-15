Адвокат Айвар сообщила о смерти одной из пострадавших во время теракта в «Крокусе»

42-летняя женщина лечила последствия ожога лица и дыхательных путей

Наталья Скисова, которую тяжело ранили во время теракта в «Крокус Сити Холле» почти два года назад, умерла после длительного лечения. Об этом сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар, чьи слова приводит ТАСС.

— Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда, — сказала защитница.

Айвар добавила, что 42-летняя женщина лечила последствия ожога лица и дыхательных путей, а также посттравматическое стрессовое расстройство.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек.

Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам.

Никита Егоров