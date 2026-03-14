Coca-Cola продлила срок действия своих товарных знаков в России

Новая дата истечения исключительных прав на Coke и Coca-Cola установлена на март 2036 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Американская компания The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия исключительного права на товарные знаки Coke и Coca-Cola в России, сообщает ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 13 марта 1996 года в США и зарегистрированы 18 августа 1998 года. Согласно данным Роспатента, новая дата истечения срока прав — март 2036 года.

Товарные знаки зарегистрированы по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ №20, 27) — мебель, изделия из слоновой кости, панциря черепах, ивы, рога, а также ковры, маты и линолеум.

В марте 2022 года The Coca-Cola Company приостановила деятельность в России, однако напитки Coca-Cola продолжают продаваться в стране через импорт из других стран.

Ранее «Реальное время» писало, что турецкий «Трабзонспор» отказался от крупного спонсорского предложения Coca-Cola из-за ситуации в Газе.

Ариана Ранцева