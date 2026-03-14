Раис Татарстана поручил обеспечить безопасность перед Ураза-байрамом

Фото: Радиф Кашапов

Во время встречи в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов дал ряд поручений по охране общественного порядка в праздничные дни. Минниханов напомнил, что 20 марта мусульмане отметят Ураза-байрам. Главам муниципальных образований, мухтасибам Духовного управления мусульман совместно с правоохранительными органами поручено обеспечить безопасность и порядок в религиозных учреждениях.

18 марта в России будет отмечаться 12-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Минниханов отметил значимость «Крымской весны» для защиты исторической правды и прав граждан, а также подчеркнул, что Татарстан поддерживает сотрудничество с Крымом и Севастополем, включая гуманитарные и культурные проекты, в том числе с Бахчисарайским районом.

Кроме того, Минниханов обратил внимание на неблагополучную ситуацию по болезням животных. По данным Россельхознадзора, инфекции выявлены в 15 регионах страны, в том числе в соседних с Татарстаном Удмуртии и Чувашии, где введены ограничения на перемещение животных и продукции. Раис Татарстана поручил усилить меры по предотвращению заноса инфекций в республику: контроль на постах, закрытый режим содержания животных в хозяйствах, дезинфекцию и запрет доступа посторонних.

Ариана Ранцева