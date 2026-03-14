В Татарстане вырос спрос на автомобили с пробегом

Зимой интерес к машинам на вторичном рынке увеличился на 20%, а средняя цена составила 1,4 млн рублей

Изучили структуру спроса на автомобили. По данным исследования, интерес покупателей к машинам с пробегом в Татарстане в зимний период заметно вырос, а наиболее востребованными оказались автомобили массовых брендов. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики сервиса «Авито Селект».

Согласно результатам анализа, текущей зимой спрос на автомобили с пробегом, представленные в сервисе, увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлой зимы. При этом наиболее популярными марками среди жителей республики стали Kia, Hyundai, LADA, Toyota, Volkswagen и Nissan.

В числе моделей, которые пользовались наибольшим спросом у покупателей в Татарстане, оказались Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Toyota RAV4, Hyundai Creta, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Эти автомобили традиционно входят в число самых распространенных предложений на вторичном рынке и остаются востребованными благодаря сочетанию цены, доступности и распространенности сервисного обслуживания.

Аналитики также зафиксировали заметный рост интереса к ряду отдельных брендов. Самую высокую положительную динамику показали автомобили китайских марок HAVAL и Geely. Спрос на автомобили HAVAL увеличился на 51%, а на Geely — на 44%. Кроме того, значительный рост интереса был отмечен у автомобилей японских и корейских производителей. Так, спрос на автомобили Nissan вырос на 73%, Hyundai — на 41%, Toyota — на 38%, а Volkswagen и Audi — на 31%.

Рост интереса затронул и отдельные модели автомобилей. По данным сервиса, одной из самых заметных динамик отличилась модель Geely Atlas — спрос на нее вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлой зимой. Значительно увеличился интерес и к модели Geely Monjaro — в 2,4 раза.

Среди других моделей, спрос на которые вырос более чем в два раза, аналитики выделили Nissan Terrano и Hyundai Elantra. В два раза чаще пользователи стали интересоваться автомобилями Kia Rio X-Line и Nissan Qashqai. Аналогичный рост спроса был зафиксирован и у моделей LADA Vesta Cross и Nissan X-Trail.

Помимо изменений в структуре спроса, исследование показало и динамику цен на автомобили с пробегом. По данным аналитиков, средняя стоимость автомобиля с пробегом, представленного в сервисе в Татарстане, этой зимой составила 1,4 млн рублей.

При этом по ряду популярных моделей аналитики отметили снижение средней стоимости. Одно из наиболее заметных изменений зафиксировано у Toyota RAV4. Средняя цена на эту модель снизилась на 17% и составила около 2 млн рублей.

Также заметно подешевел Nissan Terrano — его средняя стоимость сократилась на 16,8% и составила 1,1 млн рублей. Снижение цен отмечено и у других популярных моделей. Так, средняя стоимость Kia Ceed уменьшилась на 14,1% — до 1,2 млн рублей.

Снижение средней цены наблюдается и у ряда кроссоверов. Например, Renault Duster подешевел на 10,4%, и его средняя стоимость составила 1,1 млн рублей. Renault Kaptur стал доступнее на 10% — до 1,3 млн рублей.

Кроме того, снижение цен отмечено у некоторых моделей, спрос на которые одновременно демонстрирует рост. Средняя стоимость Kia Rio X-Line уменьшилась на 9,9% и составила около 1,3 млн рублей. Цена Geely Atlas снизилась на 9,1% — до 1,7 млн рублей.

Также дешевле стали автомобили LADA Vesta Cross: средняя стоимость модели снизилась на 7,5% и составила 1,1 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане средняя цена б/у авто выросла на 5%, но некоторые модели подешевели. Цены на подержанных «китайцев» также подскочили почти на 5% и впервые превысили 2,2 млн рублей.

Ариана Ранцева