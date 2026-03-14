Правительство России продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры

Более 50 тыс. мероприятий направлены на обновление свыше 18 тыс. объектов ЖКХ и порядка 140 тыс. км инженерных сетей

Правительство продолжает системную модернизацию коммунальной инфраструктуры по всей стране в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни», стартовавший в 2025 году.

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин отметил, что разработаны комплексные планы, включающие более 50 тыс. мероприятий по обновлению свыше 18 тыс. объектов ЖКХ и порядка 140 тыс. км инженерных сетей. С начала реализации нацпроекта завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт более 1,3 тыс. объектов.

В ряде регионов уже реализованы ключевые проекты. В Краснодарском крае модернизировано 20 объектов водоснабжения, что улучшило услуги для более чем 150 тыс. человек. В Башкортостане обновлено 19 объектов, улучшения ощутили около 450 тыс. жителей. В Калмыкии введены три новых объекта, качество услуг улучшилось для более чем 190 тыс. человек.

Федеральный проект предполагает переход отрасли на самоокупаемость, привлечение внебюджетных инвестиций и снижение дебиторской задолженности не менее чем на 2% ежегодно. К 2030 году планируется полностью обновить сети и повысить качество услуг для 20 млн человек. Общий объем финансирования ЖКХ в 2025— 2030 годах оценивается в 4,5 трлн рублей, включая 1,9 трлн рублей внебюджетных инвестиций.

Все субъекты РФ сформировали комплексные планы модернизации, данные аккумулированы в автоматизированной информационной системе Фонда развития территорий (АИС ФРТ), включающей сведения о более чем 1,1 млн объектов. При реконструкции используются современные технологии, включая бестраншейную замену изношенных труб на полиэтиленовые, что обеспечивает срок службы сетей более 50 лет.

Ранее «Реальное время» писало, что собираемость платежей за жилищно‑коммунальные услуги в среднем по России достигла 100%.

Ариана Ранцева