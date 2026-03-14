Россия и Узбекистан обсудили рост взаимной торговли

Товарооборот двух стран в 2025 году достиг $13 млрд, увеличившись на 8,4%, а в январе 2026 года взаимная торговля выросла на 37% — до $1,1 млрд

Фото: Артем Дергунов

Представители Узбекистана и России обсудили вопросы экономического взаимодействия и рост взаимной торговли на 5-м заседании рабочей группы по увеличению товарооборота. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, пишет ТАСС.

Заседание прошло под председательством министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра экономического развития России Максима Решетникова.

По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг $13 млрд, увеличившись на 8,4%. Экспорт узбекистанской продукции вырос на 12,2% и составил $4,4 млрд.

Согласно данным министерства, по итогам января 2026 года объем взаимной торговли увеличился на 37% и достиг $1,1 млрд.

В ходе заседания стороны определили дополнительные меры по расширению взаимодействия и кратному увеличению взаимной торговли к 2030 году. Участники встречи также отметили прогресс в реализации проекта по созданию филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте, который направлен на развитие подготовки кадров в сфере международной торговли.

По итогам переговоров стороны договорились ускорить реализацию достигнутых договоренностей и продолжить регулярное взаимодействие на уровне профильных министерств и ведомств.



Ариана Ранцева