Россия и Узбекистан обсудили рост взаимной торговли
Товарооборот двух стран в 2025 году достиг $13 млрд, увеличившись на 8,4%, а в январе 2026 года взаимная торговля выросла на 37% — до $1,1 млрд
Представители Узбекистана и России обсудили вопросы экономического взаимодействия и рост взаимной торговли на 5-м заседании рабочей группы по увеличению товарооборота. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, пишет ТАСС.
Заседание прошло под председательством министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра экономического развития России Максима Решетникова.
По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг $13 млрд, увеличившись на 8,4%. Экспорт узбекистанской продукции вырос на 12,2% и составил $4,4 млрд.
Согласно данным министерства, по итогам января 2026 года объем взаимной торговли увеличился на 37% и достиг $1,1 млрд.
В ходе заседания стороны определили дополнительные меры по расширению взаимодействия и кратному увеличению взаимной торговли к 2030 году. Участники встречи также отметили прогресс в реализации проекта по созданию филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте, который направлен на развитие подготовки кадров в сфере международной торговли.
По итогам переговоров стороны договорились ускорить реализацию достигнутых договоренностей и продолжить регулярное взаимодействие на уровне профильных министерств и ведомств.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».