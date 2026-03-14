Большинство татарстанцев увольняется по собственному желанию

Каждый двадцатый сотрудник покинул организацию по соглашению сторон

По итогам октября—декабря 2025 года с предприятий Татарстана уволились по разным причинам 71,6 тыс. человек, или 7,1% от списочной численности персонала. Такие данные по результатам обследования 11,4 тыс. компаний приводит Татарстанстат.

Большинство из общего числа выбывших (80,8%) уволились по собственному желанию, каждый двадцатый (5,4%) — по соглашению сторон. Меньше всего (1,3%) ушли в связи с сокращением штата, а каждый восьмой (12,5%) — по другим причинам.

— Наиболее высокий удельный вес работников, уволенных по собственному желанию, наблюдался в организациях, осуществляющих деятельность в области транспортировки и хранения (90,9% от общей численности выбывших данного вида экономической деятельности), осуществляющих деятельность по оптовой и розничной торговле, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов (89,8%), в гостиничном бизнесе и общественном питании (89,2%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (87,8%), в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (87,6%), — говорится в сообщении.

Среди уволенных по взаимному соглашению сторон почти треть (27,9%) работали в организациях научной и технической деятельности, 16,6% — в сферах информации и связи, 14,3% — в обеспечении электрической энергией и газом, 13,7% — в финансовой и страховой сферах, 7,4% — на обрабатывающих производствах.

Доля работников, выбывших в связи с сокращением численности работников, находилась в пределах от 0,2% в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов до 8,6% в строительстве (в среднем по обследованным видам деятельности — 1,3%).

Никита Егоров