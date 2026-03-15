Татарстан лидирует по числу победителей премии «Экология — дело каждого»

Республика, наряду с Москвой и Ставропольским краем, возглавила рейтинг по числу награжденных участников V сезона

Татарстан занял лидирующие позиции в V сезоне Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Республика вместе с Москвой и Ставропольским краем возглавила рейтинг по числу победителей и призеров, а по числу поданных заявок на участие заняла второе место по стране, сообщила «Реальному времени» пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Премия «Экология — дело каждого» направлена на формирование экологических привычек и развитие проектов, посвященных охране окружающей среды. За пять лет участие приняли представители 105 стран, поступило свыше 320 тысяч заявок.

За пять сезонов премии призы получили 190 детей и взрослых из Татарстана. Только в V сезоне 58 участников республики стали победителями и призерами, что вывело Татарстан в лидеры вместе с Москвой и Ставропольем. Победители получили планшеты, ноутбуки, телефоны, а также поездки на Черное море.

Церемония награждения прошла 3 декабря 2025 года в театре имени Галиасгара Камала. Среди победителей от Татарстана — Сафина Зигангирова с рисунком «Вместе мы можем спасти их» и Арсений Заводчиков с проектом «Скамейка-поезд», представляющим парковую скамейку, способную передвигаться по рельсам.

Продолжается подготовка к VI сезону премии, заявки принимаются до 1 апреля 2026 года на сайте экологияделокаждого.рф. В проекте 13 номинаций, участие бесплатное. Победители и призеры получают памятные подарки и преференции при поступлении почти в 200 лучших вузов страны, включая учебные заведения Татарстана.

В 2025 году Российский университет дружбы народов предоставил авторам лучших проектов возможность побороться за 12 целевых мест, открывающих путь к будущей работе в Росприроднадзоре.

Татарстан демонстрирует высокую активность в экологических инициативах, вовлекая детей и взрослых в проекты по охране окружающей среды и формируя будущих специалистов в сфере экологии. Премия стимулирует развитие творческих идей и практических решений, имеющих значение для региона и страны.

Ранее «Реальное время» писало, что на проект расчистки Волги и восстановления зон подтопления в Займище потратят 15 млн рублей.



Ариана Ранцева