С крыши дома в Куюках сошел снег, на место прибыли спасатели
Сотрудники МЧС проверили место происшествия, пострадавших нет
В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана сошел снег с крыши дома №4 по ул. 21 квартал. Пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по республике.
— Прибывшие спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России провели поиск возможных пострадавших в сошедшей снежной массе на прилегающей территории, в том числе с помощью лавинных зондов и кинологического расчета, — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне в столице республики максимальная температура воздуха достигла 10,2 градуса выше нуля, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Это уже второй рекорд за последние два дня.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 марта, в Татарстане ожидается до +7 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».