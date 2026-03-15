С крыши дома в Куюках сошел снег, на место прибыли спасатели

Сотрудники МЧС проверили место происшествия, пострадавших нет

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана сошел снег с крыши дома №4 по ул. 21 квартал. Пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по республике.

— Прибывшие спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России провели поиск возможных пострадавших в сошедшей снежной массе на прилегающей территории, в том числе с помощью лавинных зондов и кинологического расчета, — говорится в сообщении.



Напомним, что накануне в столице республики максимальная температура воздуха достигла 10,2 градуса выше нуля, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Это уже второй рекорд за последние два дня.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 марта, в Татарстане ожидается до +7 градусов.

