WSJ: война на Ближнем Востоке может продлиться несколько недель

Американские военные считают, что боевые действия в регионе в ближайшее время не завершатся

Фото: Динар Фатыхов

Боевые действия на Ближнем Востоке, вероятно, продлятся еще как минимум несколько недель. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.

По данным издания, представители военного командования США считают, что конфликт в регионе в ближайшее время не завершится.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на которой сравнил свои переговоры с Ираном с переговорами, проводившимися при администрации Барака Обамы.

На верхней части изображения показан Обама, передающий Тегерану пачки денег. На нижней — Трамп на фоне истребителей.



Ариана Ранцева