Социальные пенсии в России с апреля вырастут на 6,8%

После индексации средний размер выплаты увеличится с 15 533,9 до 16 590,21 рубля

Фото: Динар Фатыхов

Социальные пенсии в России с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пояснив, что увеличение связано с ростом прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом. По его словам, в 2026 году прожиточный минимум вырос на 6,8% по отношению к 2025 году, и именно этот коэффициент заложен в индексацию, пишет ТАСС.

Депутат также напомнил, что ряд других социальных выплат уже был увеличен ранее. Так, с 1 февраля они были проиндексированы на уровень инфляции, а страховые пенсии с 1 января повысили на уровень выше прогнозной инфляции. Кроме того, военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября — их размер будет зависеть от индексации денежного довольствия военнослужащих, отметил Нилов.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия необходимого стажа (не менее 15 лет) и 30 пенсионных баллов. Выплаты также предоставляются по инвалидности, по случаю потери кормильца и сиротам.

С 1 апреля индексация коснется не только социальных пенсий, но и выплат по государственному пенсионному обеспечению, включая участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, а также членов их семей и работников летно-испытательного состава.

Ранее «Реальное время» писало, что средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей.

Ариана Ранцева