В Татарстане почти каждый пятый сотрудник работает неполный рабочий день

Более 8 тыс. работников находились в простое по вине работодателя

По итогам IV квартала 2025 года в организациях Татарстана, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в режиме неполной занятости работали 189,1 тыс. человек (18,7% от списочной численности). Такие данные приводит Татарстанстат.

— Неполное рабочее время по инициативе работодателя работали 22,1 тыс. человек (2,2% от списочной численности), 36,8 тыс. человек (3,6% от списочной численности) работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, — говорится в сообщении.

Еще 8,6 тыс. работников (0,9% от списочной численности) находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Причем 121,6 тыс. работников (12% от списочной численности) находилась в отпусках без сохранения зарплаты в соответствии с законодательством по заявлениям работников.

Никита Егоров