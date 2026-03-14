В Иране назвали Украину законной целью из-за помощи Израилю

Глава комиссии по нацбезопасности Меджлиса Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля беспилотниками делает территорию Украины законной целью

Председатель комиссии по национальной безопасности Меджлиса Ирана Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, пишет РИА «Новости».

По его словам, поддержка израильской стороны с использованием беспилотников фактически вовлекает Украину в военный конфликт. «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал Ибрагим Азизи в социальной сети X.

Официальной информации о сотрудничестве Киева и Тель-Авива в сфере беспилотников нет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что направил «соответствующих специалистов» в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Ариана Ранцева