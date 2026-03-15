Марат Хуснуллин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Сотрудники ЖКХ посвятили свою жизнь непростой, но нужной сфере, от которой зависит комфорт жизни всех россиян. Об этом сообщил зампредседателя правительства России и уроженец Казани Марат Хуснуллин, поздравляя работников с профессиональным праздником. Он также поблагодарил их за труд и преданность делу.

— Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство страны переживает серьезные изменения. В регионах идет большая работа по решению проблем. Работы впереди много, но я уверен, что мы справимся, потому что в отрасли ЖКХ трудятся настоящие профессионалы, — написал он в своем телеграм-канале.

Еще политик пожелал профессионалам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 4,5 трлн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Никита Егоров