В Татарстане ночью и утром 15 марта ожидается туман
Республиканская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Республики Татарстан сообщила о возможном тумане на территории республики и в городе Казани ночью и утром 15 марта 2026 года.
Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам, пользоваться по возможности надземными или подземными пешеходными переходами.
