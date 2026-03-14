Каждый четвертый россиянин ищет симптомы болезни в интернете

Исследование показало, что 27% сначала изучают информацию онлайн, а к врачу сразу обращаются 37% опрошенных

Почти половина россиян хотя бы иногда откладывает визит к врачу, даже если для этого есть объективные причины. При ухудшении самочувствия многие предпочитают сначала искать информацию о симптомах самостоятельно или обращаться за советом в аптеку. Такие выводы следуют из исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь», посвященного тому, как жители страны реагируют на ухудшение состояния здоровья и по каким причинам не всегда обращаются за медицинской помощью сразу.

Согласно результатам опроса, 44% россиян признаются, что хотя бы изредка откладывают поход к врачу. При этом более трети участников исследования демонстрируют противоположную стратегию поведения: 37% опрошенных отмечают, что здоровье для них является безусловным приоритетом, поэтому при ухудшении самочувствия они стараются не затягивать с визитом к специалисту.

Исследование также показало, какие действия россияне предпринимают при появлении первых симптомов болезни. Более трети респондентов (37%) сразу записываются на прием к врачу. При этом значительная часть опрошенных пытается сначала разобраться с проблемой самостоятельно.

Так, 27% участников исследования предпочитают искать информацию о заболевании или симптомах в интернете. Еще 20% обращаются за советом к сотрудникам аптек. Кроме того, 14% респондентов в случае ухудшения самочувствия предпочитают проконсультироваться со знакомым врачом по телефону.

Телемедицинские сервисы пока используются значительно реже. По данным опроса, лишь 2% участников исследования выбирают этот формат консультации.

Даже при наличии явных симптомов многие россияне не спешат обращаться за профессиональной медицинской помощью. Как показали результаты исследования, 44% респондентов признались, что им доводилось откладывать визит в поликлинику, пусть и нечасто.

Более четверти участников опроса (26%) предпочитают занять выжидательную позицию и надеются, что боль или недомогание пройдут сами. При этом около трети опрошенных демонстрируют более ответственное отношение к собственному здоровью.

Так, 16% респондентов сообщили, что редко откладывают визит к врачу и стараются записываться на прием сразу после появления симптомов. Еще 14% заявили, что никогда не переносят визит к специалисту, поскольку считают здоровье своим главным приоритетом.

Аналитики отмечают, что подобная тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Согласно данным аналогичного опроса, проведенного страховой компанией в 2025 году, также лишь около трети россиян обращались к врачу сразу при первых признаках недомогания или для профилактической проверки. Тогда этот показатель составлял 36%.

В то же время значительная часть респондентов предпочитала обращаться к врачу только в случае серьезных симптомов. Так, 31% участников опроса сообщали, что посещают специалиста только в том случае, если сильная боль долго не проходит.

Еще 19% респондентов обращались к врачу лишь при острой боли. При этом 14% участников исследования признались, что испытывают ятрофобию — страх перед врачами, который также может становиться причиной отказа от своевременного обращения за медицинской помощью.

Исследование также выявило основные причины, по которым россияне откладывают визиты к врачу. Самой распространенной из них оказалась нехватка времени или неудобный график приема. Этот фактор назвали 59% участников опроса.

Еще одной распространенной причиной стала стоимость медицинских услуг. На высокую цену приема указали 33% респондентов.

Третьим по распространенности фактором оказалось стремление справиться с заболеванием самостоятельно. Около 30% участников исследования признались, что надеются вылечиться с помощью самолечения.

Кроме того, часть респондентов указала на дополнительные препятствия для своевременного обращения к врачу. Так, 16% опрошенных отметили неудобное расположение медицинских учреждений. Столько же участников исследования признались, что откладывали визит к специалисту из-за страха узнать неблагоприятный диагноз.

Как отмечают представители страховой компании, результаты исследования показывают устойчивую поведенческую модель: даже при наличии симптомов многие люди предпочитают не обращаться за медицинской помощью сразу.



При этом специалисты подчеркивают, что своевременное обращение к врачу и выполнение рекомендаций медицинских специалистов позволяют снизить риск развития осложнений и избежать более серьезных проблем со здоровьем в будущем.

Эксперты также отмечают, что развитие дополнительных сервисов в сфере медицинского обслуживания может способствовать более раннему обращению пациентов за помощью. В частности, речь идет о телемедицинских консультациях и профилактических обследованиях, которые позволяют быстрее получить рекомендации врача и сократить время на организацию медицинской помощи.

В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что значительная часть россиян продолжает откладывать обращение к врачу даже при ухудшении самочувствия. Одновременно с этим сохраняется и другая тенденция: примерно треть жителей страны старается реагировать на симптомы сразу и обращаться к специалистам без промедления.

Ариана Ранцева