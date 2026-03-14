В России предложили ввести «зарплату для мам»
Законопроект о ежемесячной выплате неработающим родителям снова направят в Правительство РФ
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что законопроект о введении ежемесячной выплаты для неработающих родителей — так называемой «зарплаты для мам» — будет повторно направлен в Правительство России. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам Миронова, инициатива предполагает поддержку родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Выплату сможет получать один из родителей в семье, если среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов.
Размер выплаты предлагается установить на уровне прожиточного минимума. При этом «родительская зарплата», согласно инициативе, не должна отменять другие пособия и льготы.
Как отметил Миронов, ранее партия уже направляла подобное предложение в Правительство и намерена сделать это снова. По его словам, инициатива особенно актуальна на фоне снижения рождаемости.
