В России предложили ввести «зарплату для мам»

Законопроект о ежемесячной выплате неработающим родителям снова направят в Правительство РФ

Фото: Артем Дергунов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что законопроект о введении ежемесячной выплаты для неработающих родителей — так называемой «зарплаты для мам» — будет повторно направлен в Правительство России. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Миронова, инициатива предполагает поддержку родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Выплату сможет получать один из родителей в семье, если среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов.

Размер выплаты предлагается установить на уровне прожиточного минимума. При этом «родительская зарплата», согласно инициативе, не должна отменять другие пособия и льготы.

Как отметил Миронов, ранее партия уже направляла подобное предложение в Правительство и намерена сделать это снова. По его словам, инициатива особенно актуальна на фоне снижения рождаемости.

Ариана Ранцева