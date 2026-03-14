Небензя заявил о тяжелой ситуации вокруг Ирана

Постпред России при ООН призвал решать конфликт на Ближнем Востоке дипломатическим путем

Ситуация вокруг Ирана остается крайне тяжелой, и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно происходить политико-дипломатическим путем. Об этом в беседе с RT заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, дальнейшее развитие событий остается неопределенным. «Мы не знаем, что будет дальше. Блицкриг не удался», — отметил дипломат. Об этом сообщает RT.

Небензя также подчеркнул, что вопреки ожиданиям некоторых сторон «иранский режим», как его называют, не рухнул, а народ не восстал против власти. По его мнению, сложившаяся ситуация показывает, что у США нет четкой стратегии дальнейших действий. «Похоже, у США нет стратегии выхода из этой игры», — заявил постпред России при ООН.

Ранее The New York Times писала, что ракета по Ирану могла быть запущена из Бахрейна.



Ариана Ранцева