«Работал на личные амбиции и престиж Татарстана»: детали допроса казанского журналиста Кощеева

В суде Казани экс-обвиняемый рассказал об успехах антикризисного проекта Татарстана, бюрократах и произволе силовиков

Фото: Ирина Плотникова

За время следствия по этому делу один начальник райотдела СК попал под «раскулачивание», второй пошел под суд, а «отец» проекта правовой помощи бизнесу успел возглавить Мордовию. Ни он, ни ВИП-куратор из прокуратуры РТ даже не допрашивались по делу о предполагаемом хищении средств на проекте. Тем временем бывший заместитель шеф-редактора «Бизнес онлайн» и экс-главред «Реального времени» Сергей Кощеев успел получить фронтовую медаль и амнистию Фемиды по уголовному делу. На допросе в суде Казани он заявил о написанных следователями признаниях и раскрыл тайны рождения и «похорон» татарстанской «Википедии» для предпринимателей».

«Обвинения беспочвенны, преследование незаконно»

Экс-обвиняемый Сергей Кощеев стал первым, кого Вахитовский суд Казани за год судебного следствия смог допросить по уголовному делу в двух эпизодах предполагаемого мошенничества на 14,3 млн рублей. Признанный потерпевшим Фонд поддержки предпринимательства РТ (ФПП) при Минэкономики республики гражданский иск на эту сумму не подавал, а его представители в суд на допрос не пришли. Пришлось оглашать показания из материалов дела и протоколы допросов из Приволжского райсуда Казани, где процесс по этому делу в 2023-м закончился возвратом материалов дела в прокуратуру и Следком.

На том суде представитель Фонда четко заявляла — никаких нареканий по поводу неоказания услуг либо их качества в рамках проекта «Проверенный бизнес» к заказчику не поступало, ущерб в ФПП и министерстве не выявляли, о якобы совершенном преступлении узнали... из написанного следствием текста обвинения. Заметим, гражданский иск по этому делу заявили... прокуроры.

Третий процесс по делу о поддержке предпринимателей проходит в Вахитовском райсуде Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году Приволжский райсуд повторно получил материалы в отношении Сергея Кощеева и Анвара Айнутдинова и отказался их рассматривать, посчитав, что преступление совершалось по месту нахождения Фонда, то есть в центре Казани.

6 марта 2025-го на скамье подсудимых Вахитовского райсуда остался один Айнутдинов. Преследование второго фигуранта прекратили по ходатайству начальника республиканского пункта отбора на контрактную службу РТ и военкома двух районов столицы РТ — в связи с прохождением службы на СВО, где Кощеев участвовал в качестве гранатометчика, потерял часть руки, получил осколочные ранения и позднее медаль «За Отвагу» по Указу президента страны.

Известный казанский журналист готовился к судебному допросу еще в 2022-м, так что ключевые аспекты своего выступления он менять не стал. На важное заседание он пришел в форме, представился временно безработным и пенсионером, с двумя дипломами о высшем образовании и тремя детьми. Заявил — обвинение отрицает полностью, его деятельность по проекту «Проверенный бизнес» принесла пользу, превышающую затраты ФПП РТ.

«Против меня у стороны обвинения ничего нет, кроме признания, выбитого под давлением и угрозами», — заявил на допросе Сергей Кощеев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Показаний, под которыми я подписался у следователя, я не давал, — признался Сергей Кощеев. — Они были написаны следователем и даны мне на подпись под угрозой меры пресечения в виде заключения под стражу и психологическим давлением с упоминанием троих моих детей. Обвинения в мой адрес беспочвенны, преследование незаконно. Налицо произвол правоохранительных органов... В [Приволжский] суд сторона обвинения привела всего двух предпринимателей с сомнительными показаниями... Против меня у стороны обвинения ничего нет, кроме признания, выбитого под давлением и угрозами...

Тут стоит уточнить — допрос судом проводился в отношении лица с особым процессуальным статусом — не обвиняемого и не свидетеля. Перед его началом судья Артем Идрисов обратился к бывшему фигуранту со словами: «Субъектом статей 307 и 308 УК РФ (дача заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний) Вы быть не можете. Но напоминаю о необходимости давать правдивые показания».

«Что такое «мусорные» консультации — я не понимаю»

Никакой подделкой отчетов о консультациях предпринимателей никогда не занимался, — изложил свою позицию бывший руководитель проекта «Проверенный бизнес», напомнив, отбор экспертов для этих консультаций осуществлял замминистра экономики Татарстана при поддержке прокуратуры. Благодаря чему бизнесменов перед проверками консультировали не юристы-новички, а ветераны Роспотребнадзора, ФНС, Госпожнадзора, Россельхознадзора и других контролирующих ведомств. У трех экспертов стаж работы превышал 20 лет, в их числе — экс-замглавы Гострудинспекции по Татарстану Альфия Тахаутдинова. По версии следствия, эти отборные кадры занимались... имитацией работы по указке ранее незнакомого им Кощеева.

Бывшего главу Минэкономики РТ силовики по делу «Провбиза» не допрашивали. взято из телеграм-канала "Здунов здесь"

Де-факто проект стартовал еще в ноябре 2017-го — портал «Проверенный бизнес» в агентстве «Татар-информ» тогда презентовали Артем Здунов, на тот момент министр экономики РТ (ныне — глава Мордовии), Марат Долгов, тогда зампрокурора Татарстана, сейчас начальник правового управления Кабмина РТ, и Сергей Кощеев как редактор портала.

«Идея родилась после Совета безопасности по защите субъектов предпринимательской деятельности», — пояснял на презентации Долгов. «Зачастую нарушения происходят просто по незнанию», — делился результатами аналитического исследования Здунов. Кощеев же обещал: портал provbiz.ru станет «Википедией для предпринимателей» по законным методам защиты от проверок и подготовки к ним.

«Консультации (на которых делают акцент силовики, — прим. ред.) в пакете техзаданий ФПП появились уже при министре Фариде Абдулганиеве (ныне бизнес-омбудсмен Татарстана), — подчеркнул на допросе Кощеев. — «Что такое «мусорные консультации», которые упоминаются в деле не только в моих «показаниях», я не понимаю. Консультация либо есть, либо ее нет, каких-то «мусорных» определений здесь быть не может. Я и те, кто участвовал в проекте, таких формулировок не употребляем. За 2019—2020 годы эксперты, согласно сводной таблице консультаций СМСП, которую они высылали мне на электронную почту в конце каждого рабочего дня, проконсультировали свыше 7,2 тысячи уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстана… Из этого документа усматривается: эксперты составляли отчеты сами, и сводный отчет новыми данными не дополнялся».

Работа проекта не ограничивалась телефонными консультациями, — подчеркивал бывший редактор «Провбиза». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом, по словам бывшего редактора «Провбиза», на оплату в Фонд представили данные по 5 тысячам консультаций: «Не оплачивались повторные консультации, консультации физических лиц (самозанятых) и субъектов МСП из других регионов РФ, а также все консультации сверх того, что Фонд прописывал в договорах».

Пиар от Минниханова обернулся шквалом звонков

«Проект активно поддерживал и продвигал Рустам Минниханов — на мероприятиях, на Питерском экономическом форуме, встречах с федеральными гостями, в своих соцсетях. В 2020-м после его поста в Сети был шквал звонков, — вспоминал в суде уже не обвиняемый журналист, демонстрируя скрин той публикации на страничке главы республики: «Бизнес страдает от коронавируса? Горячая линия поддержки предпринимателей 8 (800) 222 37 22». Никакой информации, что номер привязан к проекту «Проверенный бизнес», но при этом свыше 6 тысяч лайков и 819 комментариев.

Вероятно, именно отсутствие четкой привязки к «Провбизу» и породило версию силовиков о том, что предприниматели получали помощь в другом месте. Однако никаких других консультантов у ФПП и Минэкономики не было. Слова бывшего редактора «Провбиза» ранее на допросах в Приволжском суде подтверждали свидетели.

Тот самый жаркий пост Рустама Минниханова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Бывший эксперт проекта Нияз Хайрутдинов, успевший вернуться на службу в ФНС в качестве главного налогового инспектора межрайонной инспекции №5, вспоминал: «Когда началась пандемия — я подумал, что у меня с телефоном что-то... В один день было 350 звонков, у меня к вечеру уже язык не поворачивался... Очень много звонили из других регионов — самозанятые со всей России. Я иногда не понимал — почему люди будят звонком в 4 утра, перезванивал — а у них там, например в Якутии, уже рабочий день».

— Сутками сидели, сотни звонков принимали. Просто сходили с ума. Старались помочь, как могли. Шли вопросы по пандемии и не было подразделений на Россельхознадзор и другие сферы, — рассказывала тому же райсуду сотрудница Центра оценки качества зерна Светлана Белова.

«Когда поступали вопросы на сайт — мы тоже отвечали, а еще онлайн-консультации проводили — если у человека в МФЦ возникал вопрос... Когда Фонд проводил какие-то мероприятия по налогообложению — мы консультировали людей партиями по 20-30 человек, в районы выезжали», — свидетельствовал бывший эксперт и налоговик Руслан Файзрахманов, представлявшийся в Приволжском суде уже арбитражным управляющим.

Бывший первый замминистра экономики РТ подтверждал — работу проекта контролировали и министерство, и Фонд поддержки предпринимателей. скриншот с сайта Яндекс.карты

Несмотря на четкие параметры договора, отказать в помощи предпринимателям из других регионов либо самозанятым консультанты не могли — об этом свидетельствовали на допросах представители Минэкономики и Фонда поддержки предпринимателей РТ. Рассказывали, как сами порой анонимно звонили по актуальным вопросам и выводили эксперта в эфир во время выездных совещаний.

Отцы-основатели проекта — бывший министр и бывший зампрокурора РТ — силовиков в качестве свидетелей не интересовали. Зато по делу допросили Рустема Сибгатуллина, занимавшего в 2012—2022 годах пост первого зама в Минэкономики Татарстана. В Вахитовском оглашали протокол его прошлого судебного допроса с информацией — задание по созданию портала в помощь предпринимателям дал по итогам Совбеза в 2017-м Рустам Минниханов.

Один из «отцов» уголовного дела лишился имущества по иску прокуратуры Татарстана. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Была команда, которая собирала и выкладывала нужный контент, порядок и последовательность проверок, взаимодействия с надзорными органами. Новостная лента была на сайте, рубрика «вопрос-ответ» и чек-листы с вопросами, по которым сам предприниматель мог проверить свою готовность к проверкам. Если этого не хватало — можно было позвонить», — оценивал результаты первого этапа работы Сибгатуллин. И подтверждал: жалоб от предпринимателей не было, зато был контроль со стороны министерства и Фонда за расходованием субсидий и достижением проектом «Провбиз» отчетных показателей.

Версия обвинения о «якобы оказанных» услугах

Уголовное дело по материалам проверки БЭП в отделе СК по Приволжскому району Казани возбудили 21 февраля 2022 года — в день обострения отношений России и Украины, и фактически через два года после того, как запускавшая «Провбиз» команда отошла от дел.

Курировал дело подполковник Марсель Мустафин, на тот момент — начальник следственного отдела по району. Он же, как позже уверяли фигуранты, лично участвовал в допросах, по итогам которых в протоколе оказались «признательные» показания. В 2023-м прокуратура обвинила этого ВИП-следователя в приобретении на неподтвержденные доходы имущества на 34 млн рублей в России и Турции. В 2025-м казанский суд удовлетворил этот иск о «раскулачивании» на сумму в 31 млн, и еще до вступления этого решения в силу подполковник уволился по собственному из Нижегородского управления СКР, куда перебрался из Татарстана на фоне проверки.

Другой начальник отдела СК по Приволжскому району Казани сам получил статус подсудимого. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При новом начальнике того же районного отдела СК Эдуарде Закирове дело по обвинению Сергея Кощеева и Анвара Айнутдинова было возвращено судьей на допрасследование и повторно направлено в суд. В апреле 2025-го полковник Закиров сам попал в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий путем возбуждения незаконных уголовных дел. Состав преступления в своих действиях отрицает.

Что до Кощеева, то его команда Приволжского отдела с двумя выбывшими «капитанами» обвиняла в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере в рамках работы проекта «Проверенный бизнес» в 2019 и в 2020 годах. По второму эпизоду силовики привлекли и бизнесмена Анвара Айнутдинова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии районных следователей и прокуроров, в январе 2019-го у редактора портала «Провбиз» и директора одноименного ООО возник преступный умысел похитить средства ФПП РТ путем получения платы по договору без фактического оказания услуг по проведению консультаций. Экспертов редактор якобы подыскивал сам, а те по его указке учитывали даже такой информационный обзвон бизнесменов, когда те, не дослушав, бросали трубку.

Итоговые отчеты с недостоверной, по мнению следствия, информацией поступали в Фонд. Об их проверке в обвинении нет ни слова, однако делается вывод — в период с 9 января по 31 декабря 2019 года редактор портала «Провбиз» завладел средствами ФПП РТ в 6,98 млн рублей, которые были выплачены «за якобы оказанные консультационные услуги из числа ранее выделенных Минэкономики РТ субсидий на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Второй эпизод касается работы проекта в течение 2020 года уже по договору между ФПП и директором ООО «Корпорация права» Анваром Айнутдиновым. По версии обвинения, неустановленное лицо, чье преследование судом прекращено, вступило в сговор с Айнутдиновым и все тем же способом по договорам с ФПП якобы было похищено 7,33 млн рублей.

В ближайшее время суд планирует допросить Анвара Айнутдинова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«С Айнутдиновым мы познакомились в 2010 году, работая в газете «Бизнес онлайн», где я тогда был корреспондентом, а затем — замом шеф-редактора, а он занимался пиаром... В течение 2019 года мы с ним регулярно встречались по поводу совместного развития бизнеса в сфере юридических услуг. Поступили в вуз для получения второго высшего — юридического — образования. Он мне рассказывал о своей деятельности арбитражного управляющего, я — про «Проверенный бизнес», — сообщил суду Сергей Кощеев. — В конце 2019 года, когда я принял решение больше не заниматься оперативным управлением проектом, я предложил Айнутдинову продолжить вместо меня. Он сначала отказался, поскольку проект не настолько финансово интересен. Потом согласился...»

— Ни в какой преступной группе я и Айнутдинов никогда не состояли и не состоим. На СВО я ушел не для того, чтобы избежать ответственности, а по глубоким личным убеждениям. Это знают мои близкие, коллеги и окружение, — продолжил свою речь журналист.

Он напомнил — еще в 2022-м у него изымали мобильный, два ноутбука и компьютер, оргтехнику не вернули до сих пор. Хотя исследовали вдоль и поперек и никаких коррупционных переписок не обнаружили.

Ни один из свидетелей обвинения на этот процесс Вахитовского суда Казани не пришел, поэтому огласили их показания из материалов Приволжского суда. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

С учетом прекращения преследования Кощеева обвинение в Вахитовском суде оглашали лишь по второму эпизоду. Подсудимый Айнутдинов в суде вину не признал, но позицию на старте процесса раскрывать не стал. Ожидается, что своей позицией он поделится на ближайшем заседании в ходе допроса.

Его адвокат, заслуженный юрист РТ Елена Гильмитдинова ранее отмечала — после «работы над ошибками» в СК, куда Приволжский суд вернул дело с неконкретным обвинением, в нем остались пробелы в части анализа реальных расходов, а также данных о времени, месте, способе предполагаемого преступления.

Демарш заказчика, «добро» от Путина и «клоны» в пяти регионах

Вахитовский суд предпринимал попытки вызова свидетелей, однако ни один из них так и не пришел. В итоге большую часть судебного следствия посвятили оглашению показаний ранее допрошенных Приволжским судом свидетелей, вот только в их словах ни о каком криминале, уводе бюджетных средств и обмане чиновников Фонда речь не шла.

Сам же Кощеев за свидетельской трибуной подчеркивал: по какой-то причине силовики оставили за бортом тот факт, что консультациями работа проекта не ограничивалась, техзадание заказчика перевыполнялось и в части выдачи информационных материалов на сайте и постов в соцсетях.

Кощеев рассказал, что значило для Татарстана первое место в федеральном рейтинге инвестиционного климата. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Осенью 2019-го Фонд в одностороннем порядке под давлением и угрозой возврата ранее освоенных средств заставил меня подписать допсоглашение, которым увеличил количество консультаций — было 1,5 тысячи, стало 2827. Сумма осталась неизменной! Благодаря ежедневному перевыполнению плана по количеству консультаций с начала года нам удалось избежать срыва исполнения этого контракта после демарша заказчика», — сообщал экс-редактор проекта.

По его словам, «Провбиз» продолжал работать на фоне смены трех министров экономики РТ и такого же числа руководителей ФПП и за два года помог в работе 15 тысячам предпринимателей. Но главным итогом для республиканской власти, по мнению Кощеева, стало повышение имиджевого рейтинга — Татарстан вышел на первое место в РФ по состоянию инвестиционного климата, правда, потом уступил пьедестал Москве, закрепившись на время на второй позиции соответствующего национального рейтинга. И залогом успеха стало снижение административного давления на малый бизнес.

«Показатели этого рейтинга существенно влияют на оценку эффективности руководства субъектов РФ, распределение средств по нацпроектам и так далее, — проинформировал суд экс-редактор портала. — До 2018-го Татарстан по этому показателю проседал — предприниматели указывали при опросах, что ощущают себя один на один с произволом, коррупцией или избыточным давлением со стороны надзорных органов...»

Татарстанскую площадку «Провбиз» одобрил и Владимир Путин 13 ноября 2020-го на форуме Агентства стратегических инициатив. взято с сайта duma.gov.ru

Если верить отчетности, мнение бизнесменов удалось поменять. Оценили «Провбиз» и за пределами Татарстана. В 2018 году проект стал лауреатом федерального конкурса «Контрольная точка», через год победил в номинации «Цифровое развитие» на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. В результате наработки татарстанцев разместили на цифровой платформе по обмену эффективными управленческими решениями регионов, и в 2020—2021 годах свои площадки «Проверенный бизнес» запустил в Новгородской, Оренбургской и Белгородской областях, а также в Хабаровском крае и новой вотчине Артема Здунова — Мордовии.

Проект одобрил и Владимир Путин 13 ноября 2020-го на форуме Агентства стратегических инициатив. Далее Татарстан подписал соглашения о тиражировании этого опыта еще на ряд регионов страны, включая Крым и Ставрополье, были мечты о работе на всю страну.

«Домен под дверь Фонду не подсунешь»

«Я работал над проектом до конца 2019-го», — пояснил суду Сергей Кощеев. С его слов в 2020-м он уже не контролировал ни финансовую сторону проекта, ни операционную деятельность. Но продолжил продвигать идею о выходе на федеральный уровень — презентациями, письмами, встречами, в свободное от основной работы время, ведь в ту пору он возглавлял редакцию «Реального времени».

«Со временем стало понятно, что Минэкономразвития РФ в лице ответственных сотрудников не заинтересовано в развитии регионального проекта, продвигая только свои собственные инициативы, в том числе — законодательные, в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности, которая вяло идет с 2016 года и толком никуда не пришла... В Татарстане сделали проект, востребованный и популярный у тысяч пользователей, но для чиновников из Москвы мы просто провинциальные выскочки, которых надо было поставить на место», — поделился Кощеев на судебном допросе, отмечая, что перестал заниматься продвижением «Провбиза» к началу 2021-го.

Сергей Кощеев настаивает — проект был реализован кристально чисто. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Разочаровала и позиция руководства Фонда поддержки предпринимательства: «Четыре года я бегал за [Айдаром] Салиховым (гендиректор ФПП РТ, — прим. ред.), чтобы Фонд забрал у меня доменное имя provbiz.ru. Домен ведь под дверь Фонду не подсунешь, они должны принять его в свой кабинет на сайте регистратора доменных имен. Но четыре года не могли провести эту процедуру...». После этого портал «Провбиза» продолжил работу, но перспектив на расширение круга пользователей бывший редактор не видит, отмечая — экспертный офис фактически разрушен и второй раз собрать запуганных обысками и допросами специалистов нереально.

— Я работал на свои амбиции и престиж Татарстана, а не ради сиюминутной прибыли, — утверждал в Вахитовском суде Сергей Кощеев. — Делал свое дело добросовестно и инициативно, вопреки пассивному и активному противодействию бюрократического чиновничьего аппарата. Никогда не скрывал свою работу над проектом, представлял его лично и открыто. Это доказывает, что умысла совершать преступные действия, скрывать их, действовать незаконно с целью извлечения прибыли я не имел... И прекрасно понимал — совместный проект Минэкономики и прокуратуры всегда будут рассматривать под микроскопом. Он должен был быть и был реализован кристально чисто.