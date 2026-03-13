Ученые назвали даты ближайших магнитных бурь на Земле

Источник ожидающихся возмущений — корональная дыра довольно заметных размеров и не вполне типичной формы

Фото: Динар Фатыхов

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН спрогнозировали начало длительной серии геомагнитных возмущений, вызванных крупной корональной дырой на Солнце.

— В течение суток по прогнозу ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы, — указывается в Telegram‑канале лаборатории.

Источник ожидающихся возмущений — корональная дыра довольно заметных размеров и не вполне типичной формы. Она больше напоминает гигантский разлом, протянувшийся от Южного до Северного полюса Солнца, чем привычные очертания в виде бабочек или кругов.

При предыдущем прохождении эта структура вызвала магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1–G2 по пятибалльной шкале интенсивности. Ожидается, что и в этот раз геомагнитная активность будет сопоставимой.



— Модели показывают возможность начала первых бурь уже сегодня ближе к полуночи. Если этот прогноз сбудется, то довольно высокой будет вероятность формирования сегодня интенсивных полярных сияний, хотя, чтобы говорить об этом уверенно, все же стоит дождаться начала возмущений, — заключили ученые.



Рената Валеева