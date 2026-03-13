Новости происшествий

05:30 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В двух городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

05:16, 13.03.2026

Жителям Елабуги и Нижнекамска рекомендовано принять меры безопасности

В двух городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске объявлена угроза атаки БПЛА. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Жителям Елабуги и Нижнекамска рекомендовано принять меры безопасности и спуститься в укрытия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты. На территории всего Татарстана действует режим беспилотной опасности с 03.09 по мск.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также