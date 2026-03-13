В двух городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Жителям Елабуги и Нижнекамска рекомендовано принять меры безопасности
В татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске объявлена угроза атаки БПЛА. Информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Жителям Елабуги и Нижнекамска рекомендовано принять меры безопасности и спуститься в укрытия.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты. На территории всего Татарстана действует режим беспилотной опасности с 03.09 по мск.
