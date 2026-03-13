Новости общества

05:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аэропорт Нижнекамска временно закрыли

04:50, 13.03.2026

Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Аэропорт Нижнекамска временно закрыли
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее в республике объявили режим беспилотной опасности. Ограничения ввели с 3:09 мск.

Позже закрыли и казанский аэропорт. Отмечалось, что ограничения на стоянке воздушных судов вводятся в целях безопасности.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также