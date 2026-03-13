Аэропорт Нижнекамска временно закрыли
Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Ранее в республике объявили режим беспилотной опасности. Ограничения ввели с 3:09 мск.
Позже закрыли и казанский аэропорт. Отмечалось, что ограничения на стоянке воздушных судов вводятся в целях безопасности.
