Обвиняют в незаконном возбуждении дел: в Казани начался суд над бывшим начальником отдела Следкома

Полковник в отставке Эдуард Закиров претензии в превышении полномочий не признает, как и его экс-подчиненный

Фото: Артем Дергунов

Сейчас в суде Казани оглашают обвинение бывшим сотрудникам Следкома Эдуарду Закирову и Евгению Скрипникову. Первый в период службы возглавлял Арский межрайонный следственный отдел, а позднее занимал в СК должность руководителя отдела по Приволжскому району Казани, второй был следователем того отдела. Оба находятся под стражей, но превышение полномочий из корысти по предварительному сговору и с причинением тяжких последствий не признают, — сообщает из суда журналист «Реального времени».

Закирова защищают трое адвокатов, у Скрипникова пока один профессиональный защитник. Поддержать бывшего ВИП-следователя на заседание пришли его мать и супруга. Со стороны Скрипникова были жена и дочь.

Также на старт процесса явился потерпевший бизнесмен Радик Губаев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первоначально дело бывших следователей поступило в Приволжский райсуд Казани, однако прокуратура настояла на его передаче в другой район, полагая, что за время службы у обвиняемых могли сформироваться личные отношения с работниками суда. Верховный суд РТ определил, что процесс пройдет в Кировском райсуде.

Напомним, по версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ — о незаконном образовании юрлица с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном участнике в компании ТД «Проммаш» (оптовая торговля машинами и приборами, директор — Зуфар Хусаинов) и о незаконном сбыте средств электронных платежей. Оба дела в прокуратуре и СК считают незаконными, поскольку первая статья появилась в Уголовном кодексе лишь в декабре 2011-го, а действовавшая редакция ч.1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовку за сбыт электронных средств платежей.

В марте 2024-го Скрипников по указке шефа «без наличия достаточных оснований», по мнению сотрудников прокуратуры, СК и ФСБ, возбудил дело в отношении того же Зуфара Хусаинова по мошенническому уводу имущества фирмы «Газкомплектсервис Казань» на 20,3 млн рублей, хотя спор между этим застройщиком инженерных сетей и «Проммашем» носил гражданско-правовой характер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках дела Скрипников инициировал обыск в «Таскшеринг Рус» и обосновал эти действия ссылкой, будто бы директор этой сторонней компании Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко», полагают в СК и прокуратуре. Хотя никакого дела по заявлению «Татэко» на момент обыска не существовало, зато две компании выясняли отношения в арбитражном суде, и в итоге претензии «Татэко» суд удовлетворил, однако до реальных выплат дело не дошло и параллельно с исполнительным производством было инициировано уголовное — в отношении Губаева, все в том же отделе СК по Приволжскому району Казани на те же 48 млн.

Когда подозреваемого в мошенничестве директора задержали — 15 млн рублей в счет погашения долга ушли на счет Марата Сахапова (следствие считает его аффилированным руководителем «Татэко»), да и остальную часть долга Губаев весьма оперативно погасил. По версии следствия, на него давили угрозами ареста и направлением дела в суд, а после погашения всей задолженности преследование Губаева четырежды приостанавливали и дважды прекращали — сначала за примирением сторон, потом — за отсутствием состава преступления.

Тем временем бизнесмен Сахапов сам получил статус фигуранта дела о даче взятки под ФНС через группу посредников, причем инициировали его преследование все в том же отделе СК под руководством Эдуарда Закирова, однако с учетом явки с повинной ареста требовать не стали. В СИЗО Сахапова упекли уже после передачи материалов в центральный аппарат регионального управления. В настоящее время он уже предстал перед судом.

Состав УК РФ, по которому обвиняют бывших следователей, предусматривает максимальное наказание в 10 лет лишения свободы.