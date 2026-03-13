В Татарстане спустя четыре с половиной часа сняли режим беспилотной опасности
Ранее над республикой силами ПВО уничтожили украинский дрон
В Татарстане спустя четыре с половиной часа сняли режим беспилотной опасности, соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС.
Режим ввели в 03:10 мск, а отменили в 07:41 мск. Ранее над республикой силами ПВО уничтожили украинский дрон.
