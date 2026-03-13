Новости общества

Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани и Зеленодольске

05:39, 13.03.2026

Жителям рекомендуют проследовать в укрытия в целях безопасности

Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани и Зеленодольске. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Таким образом, количество городов в Татарстане под угрозой атаки БПЛА достигло четырех. Ранее также данный режим был введен в Елабуге и Нижнекамске.

Жителям этих городов рекомендовано проследовать в укрытия.

На остальной территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты в целях безопасности.

