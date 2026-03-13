Reuters: Трамп одобрит продажу ракет Тайваню после визита в Пекин в апреле

Ранее Белый дом временно приостановил процесс поставок, чтобы обеспечить конструктивную атмосферу для переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила к утверждению новый пакет военной помощи Тайваню, включающий системы ПВО. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, общая стоимость сделки оценивается примерно в $14 млрд.

Ожидается, что пакет вооружений будет официально одобрен и подписан президентом после его возвращения из запланированной на начало апреля поездки в Китай. Ранее стало известно, что Белый дом временно приостановил процесс поставок, чтобы обеспечить конструктивную атмосферу для переговоров Трампа в Пекине.

Согласно данным источников, знакомых с позицией администрации США, сделка намеренно держится в секрете до завершения саммита в Китае. Основу пакета вооружений составляют зенитные ракетные комплексы PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), предназначенные для перехвата баллистических ракет, и системы NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), которые являются высокомобильными сетецентрическими комплексами ПВО малой и средней дальности.

Китай неоднократно призывал Вашингтон прекратить военное взаимодействие с островом, подчеркивая, что это создает напряженность в регионе. В МИД КНР отмечали, что военное сотрудничество США и Тайваня, а также продажа оружия руководством в Вашингтоне грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике.

Рената Валеева