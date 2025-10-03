Верховный суд Татарстана согласился с изъятием активов бывшего подполковника СК

С подачи прокуратуры семья экс-начальника казанского райотдела СК станет беднее на 30 млн рублей

Марсель Мустафин с адвокатом на заседании Верховного суда РТ. Фото: Ирина Плотникова

Накануне вступило в силу решение казанского суда о «раскулачивании» семьи отставного подполковника Следкома Марселя Мустафина на 30,7 млн рублей. 2 октября Верховный суд Татарстана в апелляции отклонил все доводы жалоб со стороны главного ответчика и его приятеля-бизнесмена, который в параллельном споре называл своими часть активов из искового перечня, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, еще в сентября 2023-го прокурор Татарстана — на тот момент этот пост занимал Илдус Нафиков — обратился с иском на 34 млн рублей к бывшему начальнику отдела СК по Приволжскому району Казани Марселю Мустафину. По мнению надзорного ведомства, официальные доходы семьи офицера не позволяли ему приобрести ряд объектов в Казани и Турции, часть из которых была укрыта от деклараций.

В марте текущего года Советский райсуд Казани удовлетворил эти требования частично, на 30,7 млн рублей, — постановил взыскать в доход государства активы семьи отставного следователя, включив в этот перечень недвижимость в казанском поселке «Алтан», которая официально за подполковником и его близкими не оформлялась. Владельцем участка выступал бывший одноклассник офицера Алмаз Залалтдинов, который в судах называл себя лишь формальным собственником, указывая, что выступил в этой роли по просьбе Мустафина.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом на те же активы в «Алтане» претендовал бизнесмен Эдуард Спиридонов, однако в сентябре 2024 года Приволжский райсуд Казани отклонил его притязания и удовлетворил встречный риск номинала Залалтдинова о признании недействительными написанных им задним числом расписок по фиктивным сделкам с имуществом. Это решение уже утвердили апелляционная и кассационные инстанции, последняя — 1 сентября 2025-го. Причем ее выводы также были учтены Верховным судом РТ при рассмотрении жалоб на решение Советского суда Казани по делу «Прокурор РТ против Мустафина».

Сам главный ответчик в апелляции заявлял, что ему, как юристу, непонятно — почему суд первой инстанции отдал предпочтение показаниям одного человека. А на вопрос суда «Вы к этому дому [в поселке «Алтан»] отношение не имеете?» Марсель Мустафин отвечал:

— Нет, никакого отношения не имею. Да, я там был. Просил, передавал просьбы, когда Эдуард [Спиридонов] был в отъезде — я помогал ему строить и помогал выбирать участок. Мы десятки лет дружим. Я изначально это говорил, ничего не отрицал...

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вступившее вчера в силу решение состоит из нескольких позиций:

По активам в «Алтане» казанский суд прекратил право собственности Залалтдинова на участок 0,13 га и постановил изъять его в пользу РФ вместе с коттеджем и баней, которые числятся незавершенными постройками и в чью-либо собственность не оформлялись.

Еще две удовлетворенных судом позиции иска касаются нежилого помещения 138,4 кв. м в доме на улице Фучика в Казани и автомобиля Lexus 2018 года выпуска, хозяйкой которых числилась супруга подполковника СК.

Также с супругов Мустафиных в солидарном порядке взыскано 2,7 млн рублей — доход от продажи в 2020-м двухкомнатной квартиры в ЖК на одном из курортов Турции. А еще обязали возместить в бюджет расходы на проведение судебной экспертизы по стоимости имущества в размере 202 тысяч рублей. В этой части исполнять решение предстоит судебным приставам.

При этом за рамками иска ответчиков обязали возместить в бюджет 202 тысячи рублей, потраченных на проведение судебной экспертизы по стоимости имущества.

Еще до вступления данного решения в силу Марсель Мустафин ушел в отставку с поста замначальника райотдела СК в Нижнем Новгороде.

