HR-эксперт назвал кадры, которые рискуют остаться без работы в России в 2026 году

Чтобы минимизировать риски «оказаться на бирже труда», он рекомендовал повышать свою квалификацию

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в России «точно не будут искать на рынке труда» айтишников, маркетологов и юристов. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

— Такие кадры рискуют остаться либо без работы, либо без повышения зарплаты или продвижения по службе, — предупредил собеседник издания.

Чтобы минимизировать риск «оказаться на бирже труда», Мурадян рекомендовал или повышать свою квалификацию и становиться более «глубинным специалистом в своей сфере», или менять сферу деятельности.

— Например, юрист может изучить, допустим, интеллектуальное право, а маркетолог — переквалифицироваться в создание UGC-контента. Однако также отмечу: если человек задумал и вовсе менять сферу, то это будет долго и дорого, — рассказал эксперт.

Никита Егоров