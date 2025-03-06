Суд Казани прекратил преследование участника СВО — журналиста Сергея Кощеева

Фото: Ирина Плотникова

С казанского журналиста Сергея Кощеева снят статус обвиняемого по уголовному делу. Такое решение только что вынес Вахитовский райсуд Казани, постановив — прекратить уголовное преследование участника СВО, потерявшего часть руки, снять арест с его имущества и не рассматривать гражданский иск по делу в отношении этого фигуранта, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

Соответствующее ходатайство в интересах Кощеева ранее подавал его адвокат, а в конце февраля в суд поступили обращения от начальника республиканского пункта отбора на контрактную службу РТ подполковника Андрея Козлова и от военкома Приволжского и Вахитовского районов Казани полковника Михаила Венедиктова с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении преследования участника боевых действий.

В представленных документах отмечалось: контракт казанец подписал в июне 2024 года, а минно-взрывную травму получил 2 августа, после чего проходил лечение в госпиталях и в ноябре по результатам военно-врачебной комиссии был уволен со службы по состоянию здоровья. Общий срок службы составил 5 месяцев.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Ходатайствую о прекращении дела», — выступил на заседании сам Сергей Кощеев и попытался вновь отказаться от услуг назначенного судом адвоката Юлии Нигматуллиной. Председательствующий судья Артем Идрисов сообщил — решение об участии госзащитника было принято на прошлом заседании и пересмотру не подлежит.

Нигматуллина позицию подзащитного поддержала. Второй обвиняемый по этому делу Анвар Айнутдинов и его адвокат Елена Гильметдинова не возражали. Представитель прокуратуры Михаил Житлов занял такую же позицию, отметив, что для прекращения преследования есть все основания. «По поводу снятия ареста не возражаю. Гражданский иск в отношении Кощеева прошу не рассматривать», — выступил он.

Напомним, претензии силовиков в адрес журналиста касались проекта «Проверенный бизнес». Он был запущен по инициативе бывшего министра экономики РТ — ныне главы Мордовии Артема Здунова и финансировался через Фонд поддержки предпринимательства Татарстана.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом в ходе первого процесса Приволжский суд Казани после допроса свидетелей посчитал нужным вернуть материалы дела в прокуратуру. И с этим решением согласились суды еще двух инстанций, указав на неконкретность и противоречивость обвинения по делу на 14 млн рублей, из которого следует — консультации предпринимателей экспертами из числа бывших сотрудников Роспотребнадзора, налоговой, МЧС и иных надзорных ведомств осуществлялись. По версии силовиков, в отчеты попали несколько организаций, руководители которых заявили — консультаций не было. При этом все выделенные деньги на проект, включавший и несколько тысяч консультаций, работу сайта с регулярным обновлением контента, силовики считают похищенными.

На допросах ключевых свидетелей в Приволжском суде были обнародованы факты переработки экспертов — они учили защищаться от проверяющих и предпринимателей, обращавшихся из других регионов РФ, и самозанятых. Тогда как по условиям проекта оплачивались лишь консультации татарстанских предпринимателей, а самозанятые в договоры и отчеты вообще не включались.

После возврата дела в СК оно вернулось в Приволжский райсуд, однако на сей раз судья принял решение об изменении подсудности. В итоге материалы оказались в Вахитовском суде, но к старту заседания Кощеев успел уйти на СВО. В Казань он вернулся через несколько месяцев после травмы и долгого лечения в госпиталях — на фронте ему оторвало руку.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В трудовой книжке Сергея Кощеева значатся 10 казанских и федеральных изданий из числа печатных и электронных СМИ, начиная с редакций «АИФ» и «Коммерсанта» и заканчивая порталами «еТатар» и «Бизнес online». В последнем он работал более 2,5 года, в том числе на позиции заместителя шеф-редактора, позднее был главредом «Реального времени».

На старте расследования Кощеев не исключал, что в представленных отчетах о консультациях, которые эксперты заполняли самостоятельно, могли быть единичные фактические ошибки. Умысел на хищение бюджетных средств отрицал и рассказывал, что цель проекта была — выйти на федеральный уровень, а кроме консультаций велась большая работа по доведению информации до предпринимателей на сайте «Проверенный бизнес».