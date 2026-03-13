Коммунальщики назвали адреса в Казани, где отключат воду на 13 часов

Воды не будет ориентировочно с 09:00 до 22:00

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Жителей Советского района Казани предупредили об отключении воды 13 марта. С 09:00 ориентировочно до 22:00 не будет воды по адресам: улица П. Лумумбы, дома №52, 54 и 56. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Причина отключения — подключение к централизованным сетям водоснабжения новой трубы, проложенной взамен аварийного участка водопровода 1970 года постройки. Специалисты уже выполнили замену: они проложили 110 метров трубы методом горизонтально‑направленного бурения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня предстоит завершить работы — подключить новый участок к системе водоснабжения.



Рената Валеева