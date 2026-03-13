Новости общества

Аэропорт Казани временно закрыли на фоне беспилотной опасности в Татарстане

04:33, 13.03.2026

Казанская аэрогавань закрыта на прием и выпуск воздушных судов

Фото: скриншот приложения МЧС

Казанский аэропорт временно закрыт на фоне беспилотной опасности в Татарстане. Об этом сообщается в приложении МЧС.

Казанская аэрогавань закрыта на прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также аналогичные ограничения введены в аэропорту города Чебоксары, сообщает Росавиация.

На территории Татарстана с 03.09 мск действует режим «Беспилотная опасность».

Зульфат Шафигуллин

