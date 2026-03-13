Аэропорт Казани временно закрыли на фоне беспилотной опасности в Татарстане
Казанская аэрогавань закрыта на прием и выпуск воздушных судов
Казанский аэропорт временно закрыт на фоне беспилотной опасности в Татарстане. Об этом сообщается в приложении МЧС.
Казанская аэрогавань закрыта на прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности.
Также аналогичные ограничения введены в аэропорту города Чебоксары, сообщает Росавиация.
На территории Татарстана с 03.09 мск действует режим «Беспилотная опасность».
