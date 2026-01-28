Экс-ватерполист «КОС-Синтеза» стал чемпионом Европы

Как сербы осчастливили 13 тысяч болельщиков, собравшихся на финал турнира

Никола Дедович (слева) во времена выступлений за «КОС-Синтез». Фото: предоставлено СК «Синтез»

В Белграде завершился чемпионат Европы по водному поло, последний турнир, проходивший без участия российской сборной. Победителем стала сборная Сербии, переигравшая в финальном матче на домашней площадке сборную Венгрии — 10:7. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Как сербы выиграли чемпионат Европы

Чемпионат Европы по водному поло традиционно проводится отдельно от других «водоплавательных» видов спорта — плавания, прыжков в воду и так далее. На этот раз 16 сильнейших команд Европы собрались в Белграде. Среди них не было россиян, но они вернутся на международную арену уже в марте, а потому завершившийся ЧЕ вызывал не только праздный интерес. Российские болельщики наблюдали за турниром, мысленно представляя в числе его участников нашу сборную. Попутно радуясь за чемпиона Европы в составе Сербии Николу Дедовича, которого мы помним по выступлению за «КОС-Синтез», прерванному в 2023 году по личным обстоятельствам.

В финале чемпионата голкипер сборной Сербии Милан Глушац ловил мяч, отбивал и целовал. Между тем его партнеры, реализовывая одну атаку из трех, потихоньку отрывались в счете от соперников из Венгрии, превратив счет 7:6 в 10:6 к концу четвертого периода. Наш Игорь Чирков также благодарил мяч в одном из поединков (продолжаем проводить аналогии), после чего соперник не смог забить простой гол в пустые ворота. Но у Чиркова этот эпизод произошел в рядовой игре чемпионата, а у Глушаца — в финале чемпионата Европы. Турнира, который Глушац начинал дебютантом, а заканчивал главной звездой финала, в концовке игры начав отбивать все броски соперников.



В итоге борьбы в финале не получилось, а венгры настолько разуверились в своих силах, что в момент, когда у сербов были удалены сразу два брата Якшичи, Никола и Петар, завершили атаку пасом в руки соперника. 10:7 — это для финала в водном поло так же, как в коньках либо велотреке один из соперников обгоняет другого на круг. 13 тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе, были счастливы. Праздник водного поло завершился праздником организаторов чемпионата.

Чемпионат Европы сербы выиграли под руководством Уроша Стевановича, того самого, что 12 лет назад руководил студенческой сборной Сербии на Универсиаде в Казани и в полуфинале уступил в бассейне «Буревестник» студенческой сборной России. Из того состава сейчас стали чемпионами два его подопечных: Страхинья Расович и экс-синтезовец Никола Дедович. Что любопытно: еще трое сербов из состава на казанской Универсиаде расползлись по другим сборным: Срджан Вуксанович и Душан Маркович — в Казахстан, Борис Вапенски — в Грузию.



Глушац, кстати, защищает ворота сербского суперклуба «Нови Београд», который с недавних пор начал тренировать создатель клуба, его президент, а теперь и тренер Александар Шапич, в прошлом игрок подмосковного «Штурма-2002», а сейчас префект того самого Нови Београда, района в Белграде. Из этой же команды еще один новоиспеченный чемпион — Милош Чук.



Глушац начинал в «Баньице», дубле знаменитого «Партизана», переживающего сейчас не лучшие времена. Продолжил в «Вукови», дубле «Нови Београда», с группой китайцев, проходивших ватерпольную практику в Сербии, и только в последние два сезона начал играть за основу «Нови Београда», олицетворяя своей карьерой пример огромного прогресса.

Дедович сейчас играет за «Раднички» из Крагуеваца, где семеро из чемпионского состава. Четверым из них сильно за 30, двое подбираются к этому возрасту, из-за чего становится боязно за будущее команды. У нее в истории уже был период, когда, сделав ставку на ветеранов в сезоне десятых, «Раднички» последовательно выиграли Кубок ЛЕН Трофи и развалились. Сейчас в клубе снова перебор ветеранов: Пиетлович, Прлаинович, грек Влахопулос, «грузин» Вапенски, еще один участник Универсиады Муришич и четыре новоиспеченных чемпиона Европы.

Чтобы вернуться в элиту, сборной России предстоит обыграть соперников из золотой середины. предоставлено СК «Синтез»

С чем связан интерес к чемпионату?

Такого же прогресса ждут от команды экс-игрока «Синтеза» Деяна Савича, который, возглавив сборную Черногории, максимально омолодил ее, и, возможно, что с нынешнего седьмого места начнется подъем черногорской сборной. На шестом месте финишировала сборная Хорватии с экс-россиянином Константином Харьковым в составе, но это однозначно провал. Как и у Испании с пятым местом. Испанцы сыграли жаркий матч с Сербией на групповом этапе, отметившийся обоюдными удалениями Мандича и Гранадоса. Сравниться с этим противостоянием могли только два матча в Волгограде между местным «Спартаком» и казанским «КОС-Синтезом». Но добил испанцев в итоге в матче за выход в полуфинал с Венгрией голкипер-мадьяр Сома Фогель, который успешно отбивал и в ходе основного времени, и в серии пенальти, став главным героем своей сборной и похоронщиком испанцев, которые не смогли выйти даже в четверку сильнейших команд Старого Света.

Италия дважды уступила Греции на предварительном этапе и была разгромлена в матче за бронзу — 5:12, а потому также может быть недовольна итогами. Греки — наоборот, поскольку эта сборная, завоевав целый букет наград с Олимпиад и чемпионатов мира, на чемпионате Европы впервые взошла на пьедестал почета. Венгры, финишировавшие вторыми, также дважды по ходу чемпионата уступили Сербии. На групповом этапе, в матче, запомнившимся удалением Николы Лукича и большой концентрацией борьбы, а также в финале, ставшем бенефисом Глушаца.

Россию это интересует в связи с ее возвращением на международную арену уже на следующем турнире — квалификации Кубка мира (вторая группа). В прошлом ватерполист «Синтеза», а ныне министр спорта РТ Владимир Леонов уже анонсировал: «В связи с возвращением России на международные соревнования по водному поло казанскую команду планируют сделать базовым клубом сборной страны для подготовки к олимпийским квалификационным турнирам. Сами «заводчане» постараются отобраться в еврокубки, где от них ждут качественного выступления».

Владимир Леонов и ветеран казанского водного поло Алексей Камешков. предоставлено СК «Синтез»

На первый план выходят вратари и звезды

В будущем, вспоминая чемпионат Европы в Белграде, первым делом необходимо будет говорить о новых изменениях в правилах игры, как это уже происходило с сезоном 2020 года. Тогда коронавирус отодвинул на второй план то, что в правила водного поло были внесены изменения, которые связывали с тем, чтобы покончить с гегемонией сборной Сербии, но этот вопрос решили только частично. Напомним, что Сербия выиграла четыре чемпионата Европы подряд — с 2012 по 2018 год, выиграла чемпионат мира в Казани 2015 года и дважды побеждала на Олимпиадах — 2016 и 2020 годов.

Сербы просто превосходили всех, и технический комитет ФИНА озаботился тем, чтобы сделать игру менее зависимой от мощи ватерполистов. Тогда предполагалось, что изменения пойдут на пользу Италии, поскольку техкомитет был перенасыщен специалистами из этой страны. Но по итогу изменениями в правилах в большей степени воспользовались Испания (три титула), Венгрия и Хорватия (по два титула). Италия так ничего и не выиграла, а сербы сенсационно победили на Олимпиаде в Париже. Заняв четвертое место на групповом этапе, они катком проехались по соперникам в плей-офф. Сейчас можно анализировать итоги чемпионата Европы с учетом новых правил.

Первое, что бросается в глаза: это большое влияние отдельных звезд на команды второго эшелона. Переход экс-россиянина Ивана Нагаева в состав сборной Мальты сразу же поднял ее на 13-е место. Это важно для нас с той точки зрения, что в апреле квалификационный турнир второй группы в рамках Кубка мира пройдет на Мальте, и именно он станет первым для россиян после возвращения на международную арену. Шесть голов Нагаева в ворота сборной Израиля и пять в ворота Словении помогли его новой сборной обыграть соперников.

Мальта очень многое делает для развития национального водного поло, проводя в год два чемпионата страны, один с участием легионеров, давая мастерам высочайшего класса заработать денежку летом, когда сезон стоит на паузе, и обычный чемпионат, уже собственными силами. Из числа представителей «собственных сил» уже выросли ветеран Стиви Камиллери и молодые Джейк Маскат и Джейден Кутаджар.

Выше Мальты, на 11-м и 12-м местах, финишировали Нидерланды и Турция. Нидерланды со старта чемпионата удивили, сыграв с Сербией вничью по итогам основного времени матча и проиграв только в серии пенальти. Более того, нидерландцам отменили победу над Сербией после просмотра ВАР, согласно записи на которой было видно, что оранжевые забили нелегитимный гол. Блестяще провели они и заключительный матч чемпионата, разгромив Турцию со счетом 25:8, что немного напрягает.

Дело в том, что за последние четыре года мужская сборная России пробовала свои силы только в противостояниях с Ираном, Китаем и Турцией, притом что турки заняли на чемпионате Европы только 12-е место. Турки в плане развития водного поло в стране имеют полное право надеяться на рост сверхталантливого юниора Эфе Илика, который уже сейчас выделяется в противостоянии с ровесниками, причем далеко не габаритами. Чем-то он напоминает начало ватерпольного пути Мануэля Эстиарте, который в итоге и сам вырос, и родную сборную Испании подтащил к грандам мирового ватерполо.

Роль вратаря в современном водном поло вырастает многократно. Реальное время / realnoevremya.ru

Поднимаясь снизу вверх по итоговой таблице чемпионата Европы, можно отметить, что сборная Грузии, которая выступала на чемпионате Европы, пригласив в свой состав аж пять бывших сербов, заняла только 10-е место, по ходу турнира будучи разгромленной Румынией, замкнувшей восьмерку сильнейших. На девятом месте Франция, которая все силы в прошедшем олимпийском четырехлетии пустила на домашнюю Олимпиаду. Увы, лучшее выступление трехцветных пришлось на зиму 2024 года, когда на чемпионате мира они взлетели на четвертую ступень. Дальше был провал на Олимпиаде, а нынешнее девятое место можно объяснить кардинальным омоложением состава сборной (минус датчанин Бьорх, словак Идзинский, черногорец Крузийя и экс-игрок «Синтеза» Марзуки). Зато актуальный набор сборной — это реально сборная страны, когда из национального суперклуба «Марселя» было призвано только три игрока, притом что в других сборных были задействованы пять марсельцев.

Что день грядущий нам готовит?

Изучать команды подобного уровня нам придется в ближайшее время, пока сборная страны не вернется в группу А Кубка мира, чтобы снова начать соперничество с грандами. Поэтому завершаем обзор чемпионата Европы сборной Израиля, которая заняла последнее, 16-е место, тем не менее это достойно. Необходимо напомнить, что израильтяне дебютировали на чемпионате Европы в 2024 году, и произошло это при странных обстоятельствах. Они получили право участия как хозяева, но из-за начала военных событий в стране сам чемпионат перенесли в Хорватию, а ватерполистов, тем не менее, не лишили возможности стартовать. А сейчас израильтяне пробились в число 16 сильнейших по спортивному принципу, притом что в число счастливчиков не попала крепкая сборная Германии, развитию клубного ватерполо в которой россиянам можно только позавидовать.

Впрочем, к рассказам о Мальте и Израиле необходимо вернуться отдельно, поскольку сборной России предстоит сыграть свой первый международный турнир именно с такими командами. И только победив там, вернуться к противостоянию с элитой. Часть ее находится в стадии реорганизации и обновления, как Греция, Италия, Испания без Фелипе Перроне, Черногория. А другой части элиты обновления пока не требовались, как Венгрии и Хорватии. Сербия была вынуждена играть суперопытным составом, поскольку того требовал фактор родных стен, как ранее у Франции перед Олимпиадой в Париже.



В будущем сборную России будут формировать из представителей Астрахани (слева) и Казани. предоставлено СК «Синтез»

В расположение сборной России прибыл большой десант сербских специалистов, сменивших тренерский штаб национальной сборной во главе с Андреем Белофастовым, и руководство молодежно-юниорских сборных. В числе звездного десанта руководителей в штабе российской сборной Филип Филипович, который будет руководить проектом в целом, тренеры Деян Станоевич и Живко Гоцич, про которого «Реальное время» уже ранее рассказывало, а также наставник молодежной и юношеской сборных Деян Милакович.

Касаемо «КОС-Синтеза», произошедшие изменения можно отследить по спискам приглашенных на учебно-тренировочные сборы. В декабре 2025 года экс-наставник сборной Андрей Белофастов пригласил полевых игроков Арслана Закирова, Богдана Комарова, Даниила Пронина и игроков второй команды Илью Васильева и голкипера Даниила Кудрявцева. Уже после Нового года Кудрявцев и Васильев, а также дуэт Салима Абдуллина с Яном Полозенко отправились на сборы молодежки, а в национальную команду были повторно вызваны Закиров, Комаров и Пронин, а также Иван Васильев из основы, Никита Деревянкин, Константин Киселев и Роман Шепелев.

