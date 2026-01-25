Россиянин «уделал» легионера, новичок набрал 30 очков: УНИКС забрал очередной рекорд в Лиге

На паркет в «Баскет-холле» вышли все игроки из заявки, и результат превзошел ожидания

Более трех тысяч казанцев предпочли морозному вечеру большой баскетбол и не прогадали. УНИКС в домашнем матче против «Пари НН» обновил рекорд сезона по очкам, а индивидуальный перформанс новичка Тая Брюэра и уверенная игра российского центрового стали главными украшениями встречи. Об итогах разгрома в «волжском дерби» со счетом 119:76 и затянувшемся возвращении Пэриса Ли — в материале «Реального времени».

Американец — лучший, а бывший игрок ЦСКА — открытие матча

Для УНИКСа игра очевидно не представляла трудностей. «Пари НН» сейчас находится на девятом месте из 11, стараясь дотянуться до восьмой позиции, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф через плей-ин. Но УНИКС здесь не стал для них трамплином — у нижегородцев уже 18 поражений при шести победах.

Наибольший ущерб сегодня нанес им новичок казанцев Тай Брюэр, который забрал 30 очков за 28 минут на площадке. Для понимания — столько же вместе занесли следующие лидеры игры — Джален Рейнольдс и Руслан Абдулбасиров (неожиданно!). Брюэр один смог забросить восемь «трешек» из 13 попыток. Американец повторил свои рекордные результаты университетских времен — столько же очков он набрал в команде Юго-Восточной Луизианы против команды из Миссисипи. В университете Алабамы в Бирмингеме он заработал 30 очков в полуфинале NIT и попал в символическую сборную турнира.

Рулевой УНИКСа Велимир Перасович не спешит называть нынешнюю игру Брюэра его «праймом». Наставник ценит игровой интеллект форварда и хочет видеть в нем стабильную опору в матчах против сильнейших соперников лиги. По словам тренера, Тайю еще необходимо время, чтобы адаптироваться и улучшить свои показатели

Однако результат Брюэра и других игроков привел к рекорду сезона по результативности. Казанцы заработали 119 очков, и что самое главное, все (!) игроки вышли на площадку. Свои очки добыли, например, Роман Илюк (2) и Александр Стуленков (6). Но главным удивлением стало выступление 31-летнего центрового Руслана Абдулбасирова, которого подписали в команду этим летом из ЦСКА. На своей позиции он конкурировал с Джаленом Рейнольдсом и Маркусом Бингэмом, которые оказались успешнее. В этом признается и сам игрок: он ждал больше времени, но заверил, что тренеру виднее.

У бигмэна сегодня, кстати, 14 очков при идеальном попадании четырех «двухочковых» и двух «трешек». Промахнулся Руслан всего один раз, и то на одном штрафном. Но взамен этого принес команде шесть подборов. Он вошел в тройку лучших игроков встречи, потеснив в этом списке привычного лидера Маркуса Бингэма.

— Переходя в этот клуб, я осознавал свою роль и понимал, что не буду ведущим игроком, но все же рассчитывал на чуть больший объем игрового времени. В начале предсезонки все шло хорошо: мне доверяли, многое получалось. Однако с приездом легионеров ситуация изменилась, и игровое время сократилось. Но легионеры есть легионеры — буду работать дальше <...> Сегодняшняя результативность меня тоже немного удивила. Мне дали шанс проявить себя, и команда здорово помогла. Партнеры видели, когда я оставался один, и вовремя отдавали передачи. Я просто делал свою работу: находил свободную зону и бросал, — признавался Абдулбасиров после матча.

«С текущим составом мы находимся не в лучшей ситуации»

Шанс проявить себя получили все здоровые игроки, но список травмированных в УНИКСе все еще внушителен: Си Джей Брайс, Денис Захаров и Дишон Пьер по-прежнему восстанавливаются. Также затянулось возвращение Пэриса Ли — Перасович отложил его выход на паркет до следующей игры в рамках Winline Basket Cup против «Игокеи». «Мне сказали, что Ли еще не готов. Поэтому сейчас не могу вам ничего обещать. Теперь ждем его к следующей игре», — подтвердил рулевой казанцев.

Матч против «Игокеи» станет для казанцев лишь прелюдией к главному противостоянию — битве с ЦСКА за первое место. Сейчас УНИКС идет вровень с «армейцами», уступая им лишь в нюансах статистики. Как признался Абдулбасиров, в раздевалке не ведут разговоров о месте в таблице, но все понимают: побеждать действующих чемпионов в Москве — задача принципиальная. Впрочем, Перасович не спешит с громкими прогнозами: кадровые проблемы по-прежнему ограничивают возможности его команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Очевидно, что с текущим составом мы находимся не в лучшей ситуации. Надеюсь, кто-то сможет восстановиться от травм, потому что противостоять топ-командам действительно непросто. Впереди нас ждут две очень сложных игры, — сказал тренер.

«Пари НН» переживает не лучшие времена: задержки зарплат и уход игроков...

Играть соперникам было непросто. В том числе и морально. Накануне стало известно, что «Пари НН» полностью ликвидировал задолженность перед игроками и тренерским штабом, выплатив зарплату сразу за три с половиной месяца. Финансовые сложности ранее поставили под угрозу контракты лидеров — Айзеи Вашингтона и Хантера Дина. Оба уже покинули команду. Также стало известно об уходе тяжелого форварда Сергея Гришаева. Гендиректор клуба Михаил Вельмужов подчеркнул, что изменения в составе не связаны исключительно с финансовым вопросом.

— Уход любого игрока — это всегда комплексное решение, где учитываются спортивные, личные и контрактные аспекты. Сводить все к невыплате зарплаты, которая на момент ухода уже была погашена, некорректно. На сегодняшний день вся задолженность перед командой полностью закрыта, — заявил руководитель в официальных соцсетях клуба.



С первых минут на паркете завязалась плотная борьба, в которой казанцы выглядели заметно увереннее. При равной точности исполнения штрафных бросков (75%), УНИКС гораздо чаще заставлял соперника фолить: 12 попыток у хозяев против всего четырех у нижегородцев. Это позволило подопечным Перасовича обеспечить себе комфортный задел в восемь очков уже по итогам стартовой четверти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В начале отрезка Андрей Лопатин отметился результативными баллами, компенсировав промах Тая Брюэра. У «Пари НН» игра не заладилась сразу: промах и потеря привели к тому, что Сергею Козину пришлось брать тренерский челлендж уже в дебюте. Пользуясь преимуществом в габаритах, казанцы планомерно «давили» оппонентов под кольцом. Нижегородцы пытались ответить за счет скорости, но обилие собственных ошибок лишь приводило к новым фолам. После эффектного аллей-упа в исполнении Брюэра отрыв хозяев стал двузначным — «+11».

Во второй четверти УНИКС лишь закрепил свое доминирование. Казанцы демонстрировали образцовое движение мяча, совершив 15 результативных передач за половину встречи, и ушли на большой перерыв при разгромном счете 53:31.

После паузы игра стала более открытой. «Пари НН» прибавил в атаке, но сдержать напор хозяев так и не сумел. УНИКС устроил настоящий обстрел из-за дуги, реализовав в общей сложности 18 трехочковых. В середине заключительной десятиминутки казанцы в шестой раз за сезон преодолели отметку в 100 набранных очков, доведя матч до уверенной победы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Статистика встречи:

УНИКС — «Пари НН» — 119:76 (24:16, 29:15, 31:22, 35:23).

Лидеры казанцев: Брюэр (30), Рейнольдс (16 + 5 подборов), Абдулбасиров (14 + 6 подборов), Швед (10 + 8 передач).

Лидеры нижегородцев: Попов (24 + 8 подборов), Зоткин (20 + 5 передач), Карпенков (16 + 6 подборов).

Следующий матч УНИКСа состоится в Казани 28 января. В рамках внутрисезонного турнира Winline Basket Cup команда примет клуб «Игокеа». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.