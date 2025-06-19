УНИКС усилился чемпионом Единой лиги ВТБ Русланом Абдулбасировым

Фото: Динар Фатыхов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС заключил однолетний контракт с 31-летним форвардом/центровым Русланом Абдулбасировым, ранее выступавшим за ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Абдулбасиров является чемпионом Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. В минувшем сезоне он провел за армейцев 18 матчей, в среднем проводя на площадке чуть более семи минут и набирая 3,4 очка. Рост спортсмена — 211 см, вес — 100 кг.

— У Руслана хорошие характеристики, плюс он россиянин. Соглашение с ним рассчитано на год, — прокомментировал президент УНИКСа Евгений Богачев в интервью «Матч ТВ».

Утром стало известно, что УНИКС продлил контракт с форвардом сборной России Михаилом Беленицким.

Рената Валеева